Guida di Capo Verde alle spiagge più belle dell’arcipelago. Dove andare per vacanze da sogno. Tutte le informazioni utili.

Vi portiamo di nuovo nel meraviglioso arcipelago atlantico di Capo Verde, questa volta alla scoperta delle sue bellissime spiagge.

Vi abbiamo già proposto la guida generale di Capo Verde, con tutte le informazioni di viaggio sulle isole e i luoghi da visitare.

Ora, è il momento di andare alla scoperta delle spiagge più belle dell’arcipelago dell’Oceano Atlantico al largo delle coste dell’Africa occidentale. Dove andare, cosa vedere e cosa fare.

Vi proponiamo le spiagge più belle e imperdibili dell’arcipelago africano di Capo Verde, situato al largo delle coste del Senegal.

Capo Verde, Cap-Vert, è un arcipelago di isole vulcaniche diviso in due gruppi, le Barlavento (Sopravento) e le Sotavento (Sottovento), con 10 isole principali. Un paradiso tropicale con clima secco e asciutto, battuto dai caldi alisei, dove non piove quasi mai.

Lo scenario naturale di Capo Verde è vario e suggestivo. Dalle spiagge con vaste distese di sabbia bianca, affacciate sull’Oceano blu, ai deserti lunari, fino alle montagne verdi e ai vulcani maestosi. Ecco le meravigliose spiagge da visitare nelle isole di Capo Verde.

La spiaggia di Santa Maria è una delle più famose di Capo Verde. Situata lungo la costa meridionale dell’isola di Sal, a ridosso dell’omonima cittadina, la spiaggia è lunga circa dieci chilometri ed è una vasta distesa di sabbia bianca bagnata da acque turchesi e azzurre, dai fondali spettacolari, sulla riva è un po’ in pendenza. La spiaggia è molto frequentata dai turisti e qui si affacciano i migliori resort dell’isola.

L’isola di Boa Vista è piena di spiagge bellissime. Segnaliamo Praia de Cruz, incastonata tra due promontori, situata un chilometro a nord della città di Sal Rei. La spiaggia è lunga, formata da sabbia chiara, con un mare limpido color turchese e il fondale basso. Sulla spiaggia si affaccia un villaggio turistico in pietra, simile a un borgo, e stabilimenti balneari.

Spiaggia Calhau. Sao Vicente

Una stupenda spiaggia selvaggia, bagnata da un mare impetuoso e circondata da grandi montagne scure è quella di Calhau sull’isola di Sao Vicente. Sorge a circa 18 km dalla città di Mindelo e per raggiungerla si percorre una strada panoramica lungo la costa frastagliata e attraverso due vulcani spenti. L’arenile è ampio e sabbioso. Il mare è spesso agitato, per questo motivo la spiaggia è molto frequentata dai surfisti.

Spiaggia di Varandinha. Boa Vista

Sempre sull’isola di Boa Vista, la spiaggia di Varandinha è formata da un ampio litorale sabbioso, chiuso da costoni rocciosi dove si aprono suggestive grotte, create dall’erosione dell’Oceano. La sabbia è morbida, chiara con sfumature dorate e molto esposta ai venti. Una circostanza che la rende una meta perfetta per gli amanti del surf.

Spiaggia di Tarrafal. Santiago

Sulla punta settentrionale dell’isola di Santiago si affaccia su una baia chiusa dalle montagne la spiaggia di Tarrafal, a ridosso dell’omonima cittadina. Si tratta di un ampio arenile sabbioso bagnato da un mare trasparente, turchese e azzurro, con fondale basso. Una baia protetta perfetta per il relax, servita da hotel e ristoranti. La spiaggia è usata anche per il ricovero delle barche dei pescatori ed è circondata da alberi e vegetazione.

Spiaggia nera di Sao Felipe. Fogo

Una spiaggia fantastica da non perdere per nulla al mondo è la spiaggia nera di Sao Felipe, località sull’isola di Fogo. La spiaggia prende il nome dalla cittadina di Sao Felipe arrampicata sulla roccia di quest’isola vulcanica. La sabbia qui è nerissima ed è bagnata da un mare blu scuro dove però è sconsigliato fare il bagno per via delle correnti molto forti. Dalla spiaggia si ammira il panorama sull’isola Brava.

Spiaggia di Vila do Maio

Sull’isola di Maio, adiacente alla cittadina di Vila do Maio, sorge la spiaggia omonima. Un arenile lungo e sabbioso dove si affaccia il borgo dei pescatori con le caratteristiche barche di legno. La sabbia è soffice e chiara, bagnata da un mare limpidissimo e turchese. Il luogo è ideale per fare un bagno al sicuro. Durante il weekend la spiaggia è molto affollata, soprattutto dai residenti.

Spiaggia di Chaves. Boa Vista

Un’altra bellissima spiaggia di Boa Vista è la spiaggia di Chaves, a sud della cittadina di Sal Rei lungo la costa occidentale dell’isola. È considerata una delle spiagge più belle del mondo. Un vastissimo arenile di sabbia soffice e soffice, bagnato da un mare turchese e azzurro. La spiaggia è formata da grandi dune, dove sorgono alberi di palma e altra vegetazione. Un’esplosione di colori, dorato, azzurro e verde, per un luogo da sogno. La spiaggia è libera per la maggior parte della sua superficie, attrezzata solo in alcuni punti.

Spiaggia di Ponta Preta. Sal

Sull’isola di Sal, non lontano dalla spiaggia di Santa Maria, si affaccia sulla costa sud-occidentale la stupenda spiaggia di Ponta Preta. Conosciuta anche con il nome di Tre Dune, è formata da un ampio arenile sabbioso con dune, battuto dal vento e molto frequentata dai surfisti. La sabbia è soffice e di un bianco acceso, il mare è cristallino, color turchese. Qui si pratica windsurf e soprattutto kitesurf.

Spiaggia di Santa Maria. Boa Vista

Infine, un’altra bellissima spiaggia sull’isola di Boa Vista, quella di Santa Maria, che prende il nome dal relitto della nave spagnola naufragata davanti alle sue coste. Si tratta di una spiaggia incredibilmente suggestiva, grazie anche alla presenza del relitto, bagnata da un mare turchese e azzurro, le cui onde si infrangono sulla sabbia fine e bianchissima dell’arenile. La spiaggia è costantemente battuta dagli alisei, dunque non proprio l’ideale per sdraiarsi al sole, ma perfetta per una passeggiata.

