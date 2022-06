Da Ryanair arriva un’offerta lampo per volare low cost a settembre. Tutte le informazioni utili da conoscere.

Se state programmando un viaggio per la fine dell’estate, questo è il momento giusto per prenotare il vostro volo a prezzo super low cost con Ryanair.

La compagnia aerea irlandese, infatti, ha appena lanciato un’offerta lampo, da prendere subito, per viaggiare a settembre in Europa. L’offerta scade entro la mezzanotte di oggi, mercoledì 22 giugno. Affrettatevi a prenotare il vostro volo!

Tante sono le destinazioni da raggiungere a prezzi super scontati, tra grandi città e capitali europee, isole del Mediterraneo e mete di mare, anche in Medio Oriente e Nord Africa. Ecco tutto quello che bisogna sapere sull’offerta.

Nel frattempo, vi ricordiamo anche Ryanair ha aumentato la sua offerta di voli sull’aeroporto di Torino sia per questa estate che per la prossima stagione invernale.

Ryanair: offerta lampo per volare low cost a settembre

Non lasciatevi sfuggire l’ultima offerta lampo di Ryanair, solo per la giornata di oggi (entro la mezzanotte), per volare low cost a settembre verso tante bellissime destinazioni di vacanza in Europa e zone limitrofe.

L’offerta è lanciata al prezzo di 24,99 euro a volo. Come sempre, tuttavia, si trovano tariffe anche a un prezzo più basso e diverse opportunità di trovare tariffe contenute anche per il volo di ritorno.

I voli scontati vanno prenotati entro la mezzanotte di oggi, mercoledì 22 giugno, e sono per viaggiare dal 1° al 30 settembre 2022. L’offerta è soggetta a disponibilità e si applicano i termini e le condizioni di Ryanair.

I voli in offerta