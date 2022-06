Le ultime novità sui voli per l’Isola d’Elba: torna il collegamento diretto da Lugano. Tutte le informazioni utili.

Riprendono a pieno ritmo i collegamenti aerei estivi per l’Isola d’Elba. La splendida isola, infatti, può essere raggiunta anche via aereo con alcuni voli diretti, effettuati a bordo di piccoli aeromobili in partenza di alcune città.

Silver Air, compagnia aerea della Repubblica Ceca con sede a Praga ma operativa all’aeroporto di Marina di Campo sull’Isola d’Elba, collega l’isola toscana alla terraferma, in Italia e non solo.

Collegamenti aerei con l’Elba sono effettuati verso gli aeroporti di Pisa e Firenze durante tutto l’anno. A questi si aggiungono quelli estivi stagionali, con gli aeroporti di Bologna, Milano Linate e Lugano, in Svizzera.

In primavera, per le vacanze di Pasqua, sono ripresi i voli diretti con Milano Linate per alcuni giorni ad aprile. Poi a fine maggio il collegamento è diventato stabile per la stagione estiva. Mentre il volo diretto estivo da Bologna per l’Elba è ripreso il 10 giugno.

Ora, invece, tocca al volo in partenza da Lugano. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Voli per l’Isola d’Elba: torna il collegamento da Lugano

Per ulteriori informazioni su voli e orari: www.flightsandtravels.ch/orari-e-destinazioni