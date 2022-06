Vi portiamo sulla spiaggia di Cala Luna in Sardegna: meraviglia del Golfo di Orosei. Tutte le informazioni utili.

La spiaggia di Cala Luna, affacciata sul Golfo di Orosei, lungo la costa della Sardegna orientale, è una delle più belle e spettacolari dell’isola.

La zona del Golfo di Orosei ospita alcune delle spiagge più spettacolari di tutta la Sardegna. Vi abbiamo già segnalato Cala Gonone e soprattutto Cala Goloritzé e Cala Biriola.

Cala Luna si trova poco più a sud di Cala Gonone e anch’essa come Cala Gonone è inclusa nel territorio del comune di Dorgali, al confine con quello di Baunei, dove si trovano, invece, le altre due spiagge citate.

La spiaggia di Cala Luna è situata alla foce di un torrente chiamato Codula di Luna, che scende dalle montagne dell’entroterra, originandosi dal Monte Oseli, nel comune di Urzulei. All’estremità nord della spiaggia, invece, sorge le spettacolari Grotte del Bue Marino.

Spiaggia di Cala Luna: meraviglia del Golfo di Orosei

La spiaggia di Cala Luna è sabbiosa, con sassi sulla riva, ed è bagnata da un mare dai colori intensi che vanno dal turchese all’azzurro. Alle spalle della spiaggia, dove sfocia il torrente Codula di Luna, sorge uno stagno di acqua dolce. Mentre ai lati troviamo nella parte sud il promontorio che chiude la cala e nella parte nord le pareti rocciose della falesia, ricoperte di macchia mediterranea, dove si aprono le grotte sulla spiaggia e alcune insenature sul mare, effetto dell’erosione. Si tratta di cinque grotte o grottoni che costituiscono un riparo naturale per la fauna locale, per gli escursionisti in visita a questo luogo stupendo e per i bagnanti quando vogliono prendersi una pausa dal sole. Guardare il mare dall’interno delle grotte è uno spettacolo da togliere il fiato.

In alcuni tratti la falesia di Cala Luna è alta fino a 300 metri sul mare ed è meta per appassionati di arrampicata e free climbing, tanto che alcune parti sono chiodate. La roccia della falesia è calcarea, ma è presente anche l’ossidiana, una particolare pietra vulcanica. Lo scenario di Cala Luna è asolutamente favoloso, oltre alla bellezza del mare, della spiaggia, dello stagno e della falesia, a farla da padrone è la macchia mediterranea, dove ad alberi e arbusti si accompagnano anche colorati fiori di oleandro. Ricca anche la fauna locale. Qui è possibile ammirare diverse specie di uccelli, come il falco pellegrino, il gabbiano corso e l’aquila reale. La zona è popolata anche dai cinghiali.

Cala Luna, in sardo chiamata “Elune“, deve il suo nome ai pastori sardi che nel secolo scorso arrivavano qui dopo aver percorso un lunghissimo sentiero, partendo dal centro abitato di Baunei, lungo un cammino della durata di otto/nove ore. Arrivare su questa spiaggia era come “andare sulla Luna” per i pastori, da qui il nome di Cala Luna. A metà del Novecento la spiaggia veniva usata come centro per la raccolta del carbone, prodotto nella fornace di Baunei, e veniva chiamata “Portu ‘Elune“.

Spiaggia di Cala Luna: come arrivare

La spiaggia di Cala Luna si raggiunge via mare. Un servizio di imbarcazioni che effettua gite lungo la costa, lascia i bagnanti sulla spiaggia alla mattina e li riprende al pomeriggio. Il servizio trasporto parte dai porti di Cala Gonone, Santa Maria Navarrese e Arbatax.

Ci sono poi i sentieri via terra, che tuttavia richiedono una lunga camminata. Un sentiero parte da nord, da Cala Fuili, un saliscendi di circa due ore di tragitto, che passa anche sopra le Grotte del Bue Marino, con una diramazione che conduce all’ingresso via terra alle stesse grotte.

Altri sentieri arrivano a Cala Luna dall’entroterra: dal bivio situato al km 172,100 della SS 125 si prende una stretta strada asfaltata, con ripidi tratti in salita e discesa, che prosegue per circa 10 km fino alla località di Telettotes. Da qui si continua a piedi seguendo il torrente Codula di Luna per altri 10 km.

Poi, un altro percorso è il sentiero che dalla strada Dorgali-Cala Gonone parte dal Monte Malopès e dopo 8 km arriva alla località Cuili Bucchiarta. Qui si imbocca un sentiero ripido, chiamato S’iscala ‘e su molente, che porta fino al greto del torrente Codula di Luna a circa 2 km dalla spiaggia. Percorsi senza dubbio affascinanti, ma più indicati per un’escursione. Se volete semplicemente trascorrere una giornata in spiaggia a Cala Luna, meglio arrivare qui via mare.

Le escursioni in barca per Cala Luna possono includere anche la vista alle Grotte del Bue Marino.

Ulteriori informazioni per la visita a Cala Luna: www.calalunasardegna.com