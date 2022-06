Anche tu puoi vivere una vacanza da VIP come Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono andati in vacanza in Sardegna. Precisamente in una location da sogno amatissima dai vip

Bellissimi, rilassatissimi e super abbronzati. Di chi parliamo? Di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser che hanno appena concluso alcuni giorni di vacanza in Sardegna. Ma dove hanno alloggiato? Dove si trovano quelle straordinarie località che hanno immortalato nelle loro fotografie postate sui profili Instagram dei due? Grazie a qualche tag lo abbiamo scoperto per voi.

Se siete interessati a partire per una vacanza da sogno come Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser dovete mirare a prenotare in Sardegna. Qui infatti le due star hanno trascorso diversi giorni in totale pace e relax e hanno soggiornato precisamente a Santa Margherita di Pula.

Dove si trova Santa Margherita di Pula?

Collocata nella Sardegna meridionale, a pochi chilometri da dalle meraviglie di Cagliari, Santa Margherita di Pula è una delle località meno affollate dell’isola. Perfetta quindi per dire addio allo stress e dedicarsi alcuni giorni di relax e pace in un’oasi di benessere.

Com’è il mare?

Il litorale qui è sabbioso, intervallato da faraglioni, piccoli promontori ed è costellato da baie riservate. Qui si trovano tante strutture di lusso, proprio come quelle che hanno ospitato la vacanza sarda di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

L’ingresso in acqua è lento e morbido, perfetto quindi anche per i bambini o per fare lunghe passeggiate rigeneranti con i piedi in acqua. Gli amanti dello snorkeling in Italia qui poi potranno divertirsi perché l’acqua è trasparente, cristallina e con tonalità dall’azzurro al verde smeraldo.

Cosa fare la sera a Santa Margherita di Pula

Per divertirsi la sera, Santa Margherita di Pula offre tante attrazioni: svariati ristoranti e locali animano la movida notturna.

I vip che hanno soggiornato qui

Tra i tanti ospiti famosi che si sono susseguiti in questa zona e precisamente nel resort Forte Village di Cecilia e Ignazio, troviamo anche Can Yaman, James Franco, Kabir Bedi, Marchisio... insomma. Che Santa Margherita di Pula sia una location adorata dai vip che scelgono di fare una vacanza in Sardegna ci sembra ovvio. Cosa aspettate a partire anche voi?