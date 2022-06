La novità dei voli low cost dalla Norvegia con Flyr: ecco le nuove rotte per l’Italia. Tutte le informazioni utili da conoscere.

Una nuova compagnia aerea norvegese, la low cost Flyr, ha inaugurato i voli circa un anno fa. L’obiettivo è quello di collegare la Norvegia al resto d’Europa. Ora i collegamenti stanno aumentando e stanno per partire anche nuove rotte per l’Italia.

Un’offerta di voli in crescita in Europa, che guarda alla ripresa del traffico aereo dopo i due difficili anni di pandemia. Un mercato che torna vivace, nonostante qualche problema, in cui si affacciano anche nuove compagnie aree.

Una vitalità che viene dal Nord Europa. Dopo la partenza della nuova compagnia aerea islandese Play, che ha preso il posto di WOW Air, chiusa nel 2019, tocca ora alla norvegese Flyr. Quest’ultima è una compagnia aerea low cost con sede a Oslo e base operativa all’aeroporto di Oslo-Gardermoen,. Flyr opera voli all’interno della Norvegia e verso altre destinazioni europee.

In questi giorni, la compagnia aerea ha annunciato l’ampliamento dei suoi collegamenti tra Norvegia ed Europa, con l’apertura anche di tre nuove rotte per l’Italia. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Voli low cost dalla Norvegia con Flyr: le nuove rotte per l’Italia

A un anno circa dalla partenza dei primi voli, la nuova compagnia aerea low cost norvegese Flyr ha annunciato l’apertura di 12 nuove rotte del suo network, di cui 3 verso aeroporti italiani. Come riporta TTG Italia. Un’ottima notizia per tutti coloro che viaggiano o desiderano viaggiare con la Norvegia.

I nuovi voli saranno inaugurati in questi giorni e resteranno operativi per la stagione estiva.

I nuovi voli Flyr diretti in Italia, tutti con partenza da Oslo, sono per Napoli, Palermo e Venezia. Dunque, due destinazioni al Nord e una al Sud. I voli per Napoli e Palermo avranno due frequenze a settimana e saranno operativi fino alla metà di agosto. Mentre il volo per Venezia avrà tre frequenze a settimana e resterà in funzione fino al 25 settembre.

Se stavate pensando a una vacanza in Norvegia, conviene approfittare.

Riguardo alle altre rotte estive di Flyr, due partiranno dall’aeroporto di Bergen, tre da quello di Stavanger, mentre tutte le altre saranno da Oslo.

Infine, sull’offerta di voli in Europa, ricordiamo anche la nuova programmazione per l’estate 2023 di Jet2.com, con collegamenti tra Regno Unito e Italia.