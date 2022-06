Le ultime novità sulla compagnia aerea low cost Play: partito il primo volo da Bologna a Reykjavik Tutte le informazioni utili.

Al via il debutto in Italia della compagnia aerea low cost islandese Play, con il primo volo da Bologna a Reykjavik. Uno dei tanti collegamenti attivati dalla compagnia per la primavera ed estate, in Europa e non solo.

Il 7 giugno è partito il primo volo da Bologna a Reykjavik della compagnia aerea islandese low cost Play. Si tratta del primo collegamento attivato in Italia dalla compagnia che ha preso il posto di WOW Air, chiusa a marzo 2019.

Play ha fatto il suo debutto nei cieli d’Europa il 24 giugno 2021. Una compagnia di cui vi avevamo già segnalato l’avvio delle operazioni e di cui si sentiva il bisogno per i collegamenti con l’Islanda, dopo la cessazione delle operazioni di WOW Air.

La low cost Play ha aperto le prime rotte da Reykjavik verso alcune capitali e grandi città europee, insieme ad alcune popolari mete di vacanza. Poi ha aumentato i suoi collegamenti fino all’apertura del primo collegamento con l’Italia, quello con l’aeroporto di Bologna appunto.

Il volo da Bologna a Reykjavik avrà due frequenze settimanali, il martedì e il sabato, fino alla fine del mese di settembre.

La compagnia aerea islandese ha visto crescere in modo importante il numero di passeggeri trasportati nel mese di maggio 2022. Sono stati 56.601 i viaggiatori che hanno volato con Play, con un incremento del 54% sul precedente mese di aprile, e un numero pari a quello dei primi tre mesi dell’anno. Come riporta Travel Quotidiano.

L’aumento dei passeggeri dei voli Play è stato possibile grazie all’aumento delle rotte. Tra maggio e giugno, infatti, la compagnia aerea aprirà 12 nuovi collegamenti verso l’Europa e gli Stati Uniti. Incluso quello di Bologna. Complessivamente, nell’estate 2022 la compagnia volerà verso 26 destinazioni su entrambe le sponde dell’Atlantico. Come ha spiegato l’amministratore delegato di Play, Birgir Jónsson.

Per ulteriori informazioni: www.flyplay.com

Ricordiamo che per Reykjavik avevamo già segnalato il volo diretto da Milano Malpensa di EasyJet per l’estate 2022.