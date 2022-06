Tornato il concorso sul Parco più bello d’Italia 2022: ecco i vincitori tra parchi e giardini privati e pubblici.

Dopo due anni di pausa a causa della pandemia, è tornato il concorso che premia il Parco più bello d’Italia, tra giardini pubblici e privati.

Una iniziativa che, oltre al prestigioso riconoscimento, permette di conoscere anche quei a parchi e giardini d’Italia meno noti al grande pubblico. Un’occasione di promozione e valorizzazione delle bellezze del nostro territorio.

Il concorso il Parco più bello d’Italia prevede due categorie di premi, una per i “Parchi Pubblici” e una per i “Parchi Privati“. Scopriamo i vincitori di quest’anno.

Parco più bello d’Italia 2022

Il concorso il Parco più bello d’Italia ha avuto quest’anno un’edizione unificata 2020-2022, che copre anche i due anni precedenti di sospensione a causa della pandemia.

Una giuria di esperti premia i parchi e giardini, pubblici e privati, di pregio non solo botanico ma anche storico e artistico, tenendo conto dello stato di conservazione. Diversi, infatti, sono i parametri presi in considerazione per l’assegnazione del premio: qualità e varietà delle piante e dei fiori, architettura, opere d’arte, edifici e manufatti storici, conservazione manutenzione, accessibilità per il pubblico e servizi.

Vincitori

Per la categoria dei “Parchi Pubblici”, il premio Parco più bello d’Italia 2022 è andato al Giardini Reali di Venezia. Si tratta del parco pubblico affacciato sulla Riva degli Schiavoni, accanto a Piazza San Marco. Si trovano dietro l’edificio della Biblioteca Nazionale Marciana e sono circondati dall’acqua.

Invece, per la categoria dei “Parchi Privati”, il premio di quest’anno è andato Giardini di Villa della Pergola di Alassio. Si tratta di uno spettacolare giardino di fine Ottocento con affaccio sulla baia di Alassio e l’isola della Gallinara