Vueling: arrivano nuove regole sul bagaglio a mano. Tutte le ultime informazioni aggiornate.

Sempre meno compagnie aree low cost permettono di portare in cabina gratuitamente un bagaglio a mano di grandi dimensioni. Il trolley, per intenderci. Quello di dimensioni ridotte ma sufficienti a fare le funzioni di una valigia per un viaggio breve.

Dopo la rivoluzione avviata nel 2018 da Ryanair, seguita da Wizz Air, altre compagnie aree hanno cominciato a chiedere il pagamento di un supplemento o di un biglietto prioritario o a tariffa maggiorata per poter portare a bordo, in cabina, un vero e proprio bagaglio che non sia una piccola borsa con i propri effetti personali.

Pochi giorni fa abbiamo trattato un aggiornamento delle regole sul bagaglio a mano sugli aerei di EasyJet, che già dallo scorso febbraio prevedevano l’acquisto di un biglietto a tariffa maggiorata per poter portare in cabina il trolley. Con l’estensione di questa possibilità anche al biglietto con tariffa Standard, pagando un supplemento, ma soltanto tramite l’app EasyJet.

Qui, invece, ci occupiamo delle nuove regole di un’altra low cost molto popolare, Vueling. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Vueling: arrivano nuove regole sul bagaglio a mano

Anche la low cost spagnola Vueling si adegua alle policy sul bagaglio a mano già introdotte dalle altre compagnie aree. Dal prossimo 23 novembre non sarà più possibile portare gratuitamente in cabina il bagaglio a mano da 10 kg e dimensioni massime 55x40x20. Si tratta solitamente del trolley piccolo, quello che tanti passeggeri per lungo tempo hanno portato a bordo dei voli low cost come secondo bagaglio a mano. In realtà vero e proprio bagaglio di viaggio.

Invece, tra poco più di una settimana, anche a bordo dei voli Vueling si potrà portare in cabina gratuitamente solo una borsa o un bagaglio di ridotte dimensioni da riporre sotto il sedile davanti al passeggero. Questa nuova regola si applica ai clienti Vueling che viaggiano con il biglietto in tariffa Basic.

Le dimensioni massime consentite del piccolo bagaglio o della borsa da riporre sotto il sedile sono di 40x20x30 cm. A questo bagaglio a mano potranno aggiungersi i sacchetti dei prodotti acquistati in aeroporto. Tutti dovranno essere collocati sotto il sedile di fronte.

Per portare in cabina anche il secondo bagaglio, come il trolley, si dovrà pagare un supplemento oppure acquistare un biglietto di tariffa più elevata, come: Optima, Family, TimeFlex, Space On, Space On Plus. Questi biglietti di fascia superiore consentono di portare in cabina oltre alla borsa piccola anche il secondo bagaglio a mano del peso massimo di 10 kg e dimensioni massime 55x40x20 cm. Anche i clienti Premium possono portare in cabina un secondo bagaglio a mano.

I passeggeri con tariffa Basic che si presentano in aeroporto con un secondo bagaglio a mano, senza aver acquistato il servizio, devono consegnare il bagaglio a mano al banco accettazione gratuitamente. In caso contrario, il bagaglio sarà ritirato alla porta d’imbarco al costo di 25,00 euro.

Ulteriori informazioni sul sito web di Vueling: www.vueling.com/it/servizi-vueling/pianifica-il-tuo-viaggio/bagagli/bagaglio-a-mano