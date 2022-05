Le principali compagnie aeree low cost fanno sciopero l’8 giugno

By

Cosa sappiamo sullo sciopero aereo dell’8 giugno che interesserà le principali compagnie low cost italiane.

Se avete in programma di partire per le vacanze nei primi giorni di giugno è meglio monitorare attentamente le pagine ufficiali delle principali compagnie perché è previsto uno sciopero aereo per l’8 giugno.

Nonostante il periodo di forte ripresa del comparto turistico con un vero e proprio boom degli acquisti di biglietti per volare in Europa o in America, le compagnie aeree low cost incroceranno le braccia per 4 ore il prossimo 8 giugno 2022. Vediamo allora insieme i principali vettori che si fermeranno.

Quali sono le compagnie aeree che scioperano l’8 giugno

L’8 giugno 2022 è previsto uno sciopero di quattro ore dei voli aerei low cost. Uno stop che, a quanto si legge nelle note stampa dei vettori, interesserà principalmente:

Ryanair

Malta Air

Volotea

easyJet

Lo sciopero interesserà principalmente gli assistenti di volo e il personale di queste compagnie aeree low cost e durerà dalle 10 alle 14, un orario di punta per le partenze che, molto probabilmente, creerà non pochi disagi.

Le motivazioni dello sciopero del personale aereo

Le motivazioni dello sciopero dichiarate da Filt Cgil e Uiltrasporti sono legate a diverse problematiche che, da tempo, affligono il personale aereo senza trovare una soluzione. A detta dei sindacati, infatti, ci sono diverse controversie in merito all’adeguamento dei minimi salariali e del perdurare di un “contingency agreement” che non è ancora stato aggiornato. Inoltre pare che ci siano delle decurtazioni economiche di rilievo nelle buste paga dei dipendenti come il mancato pagamento della malattia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uiltrasporti Nazionale (@uiltrasporti.nazionale)

I consigli per i viaggiatori

Ovviamente le motivazioni dello sciopero aereo dell’8 giugno 2022 portate avanti dai sindacati sono importanti e non possono essere dimenticate. Tuttavia il consiglio che diamo ai viaggiatori è quello di contattare la propria compagnia aerea se si ha in programma un viaggio proprio in quel giorno preciso.