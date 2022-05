By

La notizia che tutti aspettavano: il Giappone riapre ai turisti italiani, c’è la data, ecco quando sarà. Tutte le informazioni utili.

Finalmente, dopo una lunga attesa, anche i turisti italiani potranno tornare a visitare il Giappone. Una notizia fantastica per tutti gli amanti del Paese del Sol Levante che arriva a pochi giorni dalla graduale riapertura del Paese ai viaggiatoti internazionali.

Nelle scorse settimane, le autorità giapponesi avevano annunciato la graduale riapertura del Paese ai viaggiatori internazionali. Una riapertura annunciata per fine maggio, dopo due anni di rigide chiusure dei confini per la pandemia e ancora con molte limitazioni.

In Giappone, infatti, sono stati ammessi in un primo momento solo piccoli gruppi di turisti, con itinerari turistici predeterminati e provenienti soltanto da alcuni Paesi, come Stati Uniti, Australia, Thailandia e Singapore.

Ora, le autorità del Paese hanno deciso di aprire anche ai turisti provenienti da altri Paesi, in cui la pandemia è sotto controllo, compresa l’Italia. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Il Giappone riapre ai turisti italiani: ecco quando

Via libera in Giappone anche ai turisti italiani. Dopo la prima fase sperimentale di riapertura delle frontiere al turismo internazionale, con l’ammissione di piccoli gruppi da pochi Paesi selezionali, le autorità governative giapponesi hanno deciso di ampliare il numero dei Paesi dai quali sono ammessi i viaggiatori.

Potranno visitare il Giappone i turisti provenienti da 36 Paesi del mondo, inclusa l’Italia. Si tratta di quei Paesi dove la situazione dei contagi da Covid è meno grave ed è sotto controllo. Come riporta TTG Italia.

La data di riapertura dei confini giapponesi a questi viaggiatori è stata fissata al 10 giugno. Mancano dunque pochi giorni. Il tempo di organizzare la partenza.

Per poter viaggiare in Giappone, comunque, si applicano diverse limitazioni. In primo luogo, sono ammessi solo i turisti che hanno completato il ciclo vaccinale, i quali dovranno sottoporsi a tampone molecolare PCR con risultato negativo prima della partenza.