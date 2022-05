La buona notizia: il Giappone riapre gradualmente ai turisti internazionali. Tutte le informazioni utili.

Finalmente, dopo due anni di rigidissime chiusure, con il Paese chiuso anche durante le ultime olimpiadi estive, il Giappone ha deciso di riaprire al turismo internazionale.

La riapertura sarà graduale, con l’ammissione di piccoli gruppi di turisti stranieri, per poi aumentare progressivamente nel tempo.

Si tratta di una novità molto importante. Poiché il Giappone è stato sempre chiuso ai viaggiatori internazionali in oltre due anni di pandemia da Covid-19. Salvo poche eccezioni. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Il Giappone riapre gradualmente ai turisti internazionali

Una notizia molto positiva e incoraggiante per la ripresa del turismo in tutto il mondo, dopo la brusca frenata causata dalla pandemia. Anche il Giappone riaprirà ai turisti internazionali.

In un primo momento, potranno entrare nel Paese piccoli gruppi di turisti stranieri. Forse già alla fine di maggio. Come riporta TTG Italia. Poi, gli ingressi potranno aumentare gradualmente nel mese di giugno, con un ulteriore allentamento delle restrizioni di viaggio.

Il Giappone era rimasto uno dei pochissimi Paesi al mondo ancora chiuso al turismo internazionale. Ormai, anche Australia e Nuova Zelanda hanno riaperto definitivamente le loro frontiere ai viaggiatori esteri.

L’annuncio della riapertura del Paese ai turisti stranieri è stato dato dal primo ministro giapponese Fumio Kishida, in visita a Londra. La riapertura, ha spiegato il premier, avverrà per fasi. In un primo momento, i piccoli gruppi di visitatori stranieri ammessi in Giappone seguiranno degli itinerari turistici fissi. In questo modo, le autorità sanitarie potranno conoscere i loro movimenti e intervenire tempestivamente nel caso scoppi un focolaio di Covid-19. Inoltre, il governo giapponese deciderà se richiedere ai turisti anche la vaccinazione di richiamo.

Al momento, l’ingresso di stranieri in Giappone è consentito solo ai residenti e per motivi di studio, lavoro e ricongiungimento familiare.

Per informazioni aggiornate sulle regole di viaggio in Giappone, segnaliamo la pagina sul Paese di Viaggiare Sicuri: www.viaggiaresicuri.it/country/JPN

Infine, vi ricordiamo la nostra guida al Giappone nascosto dell’arcipelago delle Isole Yaeyama.