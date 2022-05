Le ultime notizie: l’Austria elimina tutte le restrizioni di viaggio anti-Covid. Ingresso libero per tutti. Le informazioni utili.

Ingresso libero per tutti i viaggiatori in Austria. Il Paese ha appena eliminato tutte le restrizioni di viaggio anti-Covid.

Per entrare in Austria non sarà più richiesto il cosiddetto Green pass europeo. Ovvero il certificato che provi l’avvenuta vaccinazione contro Sars-CoV-2 oppure la guarigione da Covid o il test negativo al virus.

Chiunque, vaccinato o no, con tampone o no, proveniente da Paesi UE e Schengen o extraeuropei può entrare e viaggiare liberamente nel Paese. Anche le restrizioni interne, tra mascherine e Green pass erano già state eliminate. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Vi ricordiamo, invece, che in Italia il Green pass per gli arrivi dall’estero sarà ancora richiesto fino al 31 maggio. Mentre l’obbligo di mascherina sui mezzi di trasporto e nei locali come cinema, teatri, sale concerto e luoghi di eventi culturali e sportivi sarà in vigore fino al 15 giugno.

L’Austria elimina tutte le restrizioni di viaggio anti-Covid

L’Austria dice addio a tutte le restrizioni di viaggio per gli arrivi dall’estero sul suo territorio. Le limitazioni che erano rimaste ancora in vigore sono cadute lunedì 16 maggio. Come riporta SchengenVisaInfo.com.

La restrizione principale ad essere abolita è il Green pass europeo (EU Digital Covid Certificate), il certificato introdotto un anno fa per viaggiare in sicurezza all’interno dell’Unione Europea e dell’Area Schengen. Con il documento si dà prova dell’avvenuta vaccinazione contro il coronavirus Sars-CoV-2, della guarigione dalla malattia Covid-19 oppure del risultato negativo di un test molecolare o antigenico al virus.

I viaggiatori, europei ma anche extraeuropei, non dovranno più esibire questo certificato. Tutti potranno entrare liberamente in Austria, con i soli documenti di identità normalmente richiesti per l’ingresso nel Paese (carta di identità e passaporto).

Inoltre, viene meno anche l’obbligo di preregistrazione on line su sito web governativo per coloro fosse sprovvisti del certificato di cui sopra. Viaggiatori a cui si chiedeva di compilare un modulo online e poi sottoporsi a una quarantena di 10 giorni una volta entrati in Austria, possibile da interrompere con test negativo. Senza più obbligo di certificato vaccinale, di guarigione o tampone negativo prima della partenza, ovviamente, anche queste restrizioni vengono meno.

Oltre alle restrizioni di viaggio, come abbiamo accennato, l’Austria aveva già eliminato tutte le limitazioni interne anti-Covid. Non è più obbligatoria la mascherina al chiuso e non è più richiesto il Green pass per accedere ai luoghi pubblici: caffè, ristoranti, alberghi, musei e alri luoghi pubblici.

Lo scorso autunno inverno, l’Austria era stato uno dei pochi Paesi europei a reintrodurre un rigido lockdown a causa di una violenta esplosione dei contagi da Coronavirus. In un primo momento era previsto per i soli non vaccinati, per poi diventare generale. Il Paese era stato anche l’unico dell’Unione Europea a introdurre l’obbligo vaccinale anti-Covid, poi rimosso a marzo.

Per tutti gli ultimi aggiornamenti sulle regole di viaggio in Austria, rimandiamo al portale Viaggiare Sicuri: www.viaggiaresicuri.it/country/AUT