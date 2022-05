Le previsioni meteo per il prossimo weekend: caldo estivo sull’Italia, temperature in salita

Preparate, se già non l’avete fatto, i costumi e organizzatevi per una gita al mare o prenotate la piscina perché il prossimo weekend sarà di fuoco. Secondo le previsioni meteo infatti l’Alta Pressione africana spingerà aria bollente con temperature che segneranno un vero record. Ci si aspettano valori più alti del maggio 2003, il più caldo di sempre, degni di piena estate.

Non spaventatevi perché non tutto maggio sarà così caldo, anzi fortunatamente ci sarà una tregua da questi valori bollenti. Ma prima passeremo attraverso giornate roventi in cui ci sembrerà di essere in pieno luglio.

Meteo weekend maggio: temperature bollenti

Gli effetti dell’Anticiclone africano si stanno già da qualche giorno facendo sentire su tutt’Italia, soprattutto al Nord e al Centro. Ma questo è ancora niente rispetto a quello che ci aspetta nel weekend del 21 e 22 maggio.

Questa ondata bollente è stata rinominata Hannibal, il che la dice lunga sulle sue – brutte – intenzioni. Arriva dall’Africa, dal deserto, ha attraversato la Tunisia ha interessato tutta la Spagna ed ora dopo aver varcato i Pirenei e raggiunto la Francia punta verso l’Italia, soprattutto del Nord. Per poi allargarsi all’Europa dell’Est fino alla Polonia e all’Ucraina.

In Spagna e il Francia i valori raggiunti sono già stati definiti torridi con un’anomalia positiva di 12 gradi rispetto alla media. In Andalusia e in Occitania il termometro segna i 40 gradi. Record per maggio. In Italia, sulle regioni settentrionali e la Sardegna, ci si aspetta un’anomalia simile, di circa 10 gradi maggiore della norma.

Il meglio – o il peggio dipende dai punti di vista – di questa ondata africana l’avremo proprio a cavallo del weekend quando le temperature saliranno vertiginosamente. E non sarà solo questione di gradi. L’aria sarà particolarmente umida e dunque la sensazione di calore sarà ancora maggiore.

Le previsioni meteo per il weekend di maggio indicano valori assolutamente inediti per maggio. La zona più bollente sarà la Val Padana dove le temperature toccheranno i 35/36 gradi. Al Centro avremo qualche grado in meno intorno ai 33 gradi e sui 30 gradi al Sud. Ma l’afa renderà ancora più rovente l’aria.

Dopo questo weekend di fuoco a metà della prossima settimana lo scenario dovrebbe cambiare: una tregua fresca che ci accompagnerà nel mese di giugno. Dopo di che il ruolo di protagonista tornerà ad averlo l’Anticiclone africano per un’estate 2022 che si annuncia bollente.