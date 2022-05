By

Torna la rassegna Maggio dei Monumenti 2022: viaggio nelle bellezze di Napoli. Con un’anteprima a Secondigliano. Tutte le informazioni utili.

Da non perdere l’evento culturale Maggio dei Monumenti 2022 a Napoli. La rassegna per far conoscere le bellezze della città partenopea, tra visite guidate, mostre e spettacoli.

Il Maggio dei Monumenti si svolge nel centro storico di Napoli dal 1992 e quest’anno celebra la sua XXVIII edizione. L’iniziativa prevede durante il mese di maggio numerosi eventi culturali nei luoghi e monumenti storici della città.

Il pubblico potrà partecipare a visite guidate, spettacoli teatrali, concerti, mostre e tante altre attività.

La rassegna torna quest’anno con un’anteprima d’eccezione, la visita guidata alla chiesa e alla cripta dei SS Cosma e Damiano, a Secondigliano, considerata uno dei luoghi più evocativi del culto delle anime del Purgatorio. La visita è in programma per sabato 7 maggio.

Il comune partenopeo, infatti, ha organizzato una visita guidata alla suggestiva chiesa dei SS Cosma e Damiano, nel cuore di Secondigliano. Qui, i visitatori saranno accompagnati alla scoperta delle opere d'arte e soprattutto della cripta. La chiesa è conosciuta per il culto delle anime del Purgatorio, ancora praticato.