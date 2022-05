Proposte per viaggi di primavera: ecco i 3 borghi del Sud Italia da visitare a maggio. Dove andare e cosa vedere.

Proseguono le nostre proposte di viaggio in giro per l’Italia a primavera. Una stagione straordinaria per visitare aree naturali dall’eccezionale paesaggio e centri storici pittoreschi. Continuiamo a segnalarvi i borghi più belli da visitare a maggio.

Quello italiano è un patrimonio straordinario e unico al mondo di borghi storici. Raramente all’estero si trova una tale quantità e soprattutto un tale connubio di bellezze naturali e architettoniche. Quando mani sapienti sapevano ancora creare in modo armonioso nuovi centri abitati, incastonati in paesaggi da togliere il fiato.

Dopo i borghi da visitare a maggio al Centro e al Nord Italia, è arrivato il momento di proporvi quelli magnifici del Sud. Anche in questo caso, anche più degli altri, la selezione è per forza di cose molto limitata. Le regioni meridionali hanno una varietà straordinaria di borghi, tutti bellissimi, sul mare, in collina e in montagna.

Qui di seguito vi proponiamo i 3 borghi del Sud Italia che non dovete perdervi nel mese di maggio. Ecco dove andare e cosa vedere.

I 3 borghi del Sud Italia da visitare a maggio

Case in pietra, torri e castelli, mura antiche, chiese, abbazie e santuari, circondati da colline e montagne, affacciati su pianure, laghi, fiumi e mari. Sono i borghi storici con il loro vasto patrimonio architettonico, storico e artistico, circondato da una natura da togliere il fiato.

Paesaggi tipici dell’Italia, da Nord a Sud. Luoghi da visitare almeno una volta nella vita per esperienze indimenticabili.

Per i vostri viaggi alla scoperta dei luoghi più caratteristici del nostro Paese, vi proponiamo i 3 borghi del Sud Italia da vistare a maggio.

Monte Sant’Angelo

Arrampicato sulle alture del Gargano, con le sue case bianche circondate dal verde e affacciate sul mare blu, Monte Sant’Angelo è un luogo di abbacinante bellezza. Famoso per il suo Santuario di San Michele Arcangelo. Il borgo ha origini medievale, fu fondato dai Longobardi, che realizzarono in una grotta il santuario dedicato a San Michele.

Il Santuario è Patrimonio Unesco e fa parte della suggestiva linea di San Michele, la via di pellegrinaggio lunga oltre 2000 chilometri di santuari dedicati a San Michele, che va da Mont Saint-Michel, in Francia, fino a Monte Sant’Angelo, appunto. Un luogo di straordinaria bellezza architettonica, con i suoi marmi bianchi, e di grande spiritualità.

Il borgo ha un ricchissimo patrimonio di chiese e palazzi storici e caste. Da non perdere sono il singolare Campanile ottagonale e il Castello longobardo.

Castelmezzano

Abbarbicato sulle montagne delle Dolomiti Lucane, incastonato tra cime aguzze, Castelmezzano è sicuramente uno dei borghi di montagna più straordinari del Sud Italia. Qui trovate bellezze paesaggistiche da togliere il fiato, tra lo scenario di queste singolari montagne e del borgo con i suoi edifici antichi, segno del lascito di numerose civiltà che nei secoli sono passate di qui.

Da vedere sono i ruderi del castello di origini romane Castrum Medianum, castello di mezzo per la sua posizione, da cui viene il nome di Castelmezzano. Da non perdere la Chiesa Madre di santa Maria dell’Olmo, di origine trecentesca, e la spettacolare gradinata normanna, scavata nella roccia per raggiungere una postazione a guardia del territorio. La zona è meta per amanti di trekking, arrampicate e anche sport estremi. In zona trovate gli impressionanti Volo dell’Angelo e Ponte Nepalese, che collega Castelmezzano al borgo d Pietrapertosa.

Corricella, Procida

Quello di Corricella è uno dei borghi marinari più belli e suggestivi d’Italia. Si affaccia sulla costa che guarda verso sud della parte settentrionale dell’isola di Procida. Non potevamo non includerlo nella lista dei 3 borghi del Sud Italia da visitare a maggio. Non solo per la sua bellezza, da apprezzare soprattutto in questa stagione, ma anche perché Procida è Capitale Italiana della Cultura 2022. Sull’isola, dunque, troverete tanti eventi e manifestazioni a cui partecipare.

Corricella vi accoglierà con l’eccezionale colpo d’occhio delle case coloratissime che si specchiano sull’acqua del porto, dove sono ormeggiate le barchette in legno dei pescatori. Tra la case spicca il Santuario S. Maria delle Grazie Incoronata, con il suo colore giallo.