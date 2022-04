Regole per il turismo e pandemia: Singapore allenta le restrizioni di viaggio per i vaccinati. Tutte le informazioni utili.

In vista dell’estate, continua l‘alleggerimento o la cancellazione delle misure restrittive sanitarie per il contenimento dei contagi da Coronavirus.

Buone notizie per chi sta programmando un viaggio a Singapore. La città Stato che già dal 1° aprile aveva semplificato le regole di ingresso sul suo territorio per i vaccinati, ora ha deciso di allentare ancora di più le restrizioni dei loro confronti.

Ecco cosa cambierà, tutto quello che bisogna sapere sulle nuove regole di viaggio per entrare a Singapore.

Singapore allenta le restrizioni di viaggio per i vaccinati

Si riducono le restrizioni di viaggio per i vaccinati in arrivo a Singapore. Dopo le semplificazioni introdotte il 1° aprile, con l’eliminazione del tampone e della quarantena all’arrivo e dell’obbligo di richiesta del Vaccinated Travel Pass (VTP), arrivano nuova semplificazioni.

Dal 26 aprile, i viaggiatori che hanno completato il ciclo vaccinale non dovranno più sottoporsi al tampone, molecolare o antigenico, prima della partenza per Singapore. La nuova regola si applica anche ai bambini fino ai 12 anni di età non vaccinati o non completamente vaccinati. Inoltre, vale sia per gli ingressi per via aerea che via mare.

Per i non vaccinati, invece, continuerà ad applicarsi l’obbligo del tampone con risultato negativo prima della partenza. A cui si aggiunge anche l’obbligo di quarantena di 7 giorni una volta arrivati a Singapore.

Tutti i viaggiatori, nei 3 giorni precedenti all’arrivo a Singapore, dovranno compilare online la SG Arrival Card (SGAC), con l’indicazione dei propri dati dati personali, lo stato di vaccinazione e la dichiarazione sanitaria. Così come sarà necessario installare e attivare l’App “Trace Together”. Solo i viaggiatori sotto i 6 anni di età sono esentati dall’applicazione.

Tutti i documenti di viaggio obbligatori per entrare a Singapore saranno richiesti dai vettori al momento della partenza. A coloro che ne saranno sprovvisti o non li avranno completi sarà impedito di salire a bordo dell’aereo (o della nave).

Per informazioni aggiornate sulle regole di viaggio per Singapore, rimandiamo al sito della Farnesina Viaggiare Sicuri: https://www.viaggiaresicuri.it/country/SGP