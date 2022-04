Fa’ la cosa giusta! 2022: la fiera sarà a ingresso gratuito

Arriba una nuova edizione di Fa’ la cosa giusta! 2022. La fiera nazionale del consumo critico sarà a ingresso gratuito.

Torna in presenza Fa’ la cosa giusta!, la fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili. Atteso appuntamento da tutti i professionisti del settore e dal pubblico più attento all’ambiente, all’inclusività, allo sviluppo e al consumo sostenibili.

La fiera Fa’ la cosa giusta! si terrà dal 29 aprile al 1° maggio 2022 a Fieramilanocity. Per tutti i visitatori l’ingresso sarà gratuito. Quella di quest’anno sarà la diciottesima edizione della fiera nata nel 2004 e che negli anni ha avuto un crescente successo.

Fa’ la cosa giusta! è nata da un progetto della casa editrice Terre di mezzo, con la finalità di far conoscere e diffondere sul territorio nazionale le “buone pratiche” di consumo e produzione e di valorizzare le specificità e le eccellenze, in rete e in sinergia con il tessuto istituzionale, associativo e imprenditoriale locale.

La fiera propone una tre giorni di eventi, laboratori, incontri, presentazioni, degustazioni, spettacoli per tutti. Ecco cosa bisogna sapere sulla edizione 2022.

Fa’ la cosa giusta! 2022: la fiera nazionale del consumo critico a ingresso gratuito

Appuntamento a Milano a Fieramilanocity da venerdì 29 aprile a domenica 1° maggio con Fa’ la cosa giusta! 2022, la fiera della sostenibilità e del consumo responsabile, giunta alla sua diciottesima edizione.

Sospesa nel 2021 e online nel 2020, a causa della pandemia, la fiera torna dopo tre anni in presenza, con tanti espositori che proporranno i loro prodotti al pubblico e tanti eventi a cui partecipare. La novità di quest’anno è l’ingresso gratuito per i visitatori.

Nei giorni di fiera si svolgerà una mostra mercato di prodotti e servizi, si terranno incontri pubblici, spettacoli e laboratori, con tanti eventi per tutti. I visitatori avranno a disposizione servizi ristorazione, spazi per i bambini e nursery. La fiera sarà anche un’occasione di formazione per le scuole e i volontari.

Al centro di Fa’ la cosa giusta! è la sostenibilità ambientale, sociale e economica. L’obiettivo è quello di contribuire a un modo responsabile di fare impresa, comprare, pensare al lavoro e alle persone. L’edizione del 2022, inoltre, guarda al tema della sostenibilità attraverso la lente della gentilezza, del “prendersi cura” dell’altro e del pianeta, alla ricerca di nuovi equilibri.

Il programma della manifestazione prevede oltre 250 appuntamenti, tra economia rigenerativa, cambiamenti climatici, inclusione, salute e benessere. Una particolare attenzione sarà dedicata quest’anno ai temi della pace e dell’accoglienza e dei nuovi modi di viaggiare.

Tra le novità di quest’anno c’è la “Fiera dei Grandi Cammini“, un nuovo progetto che punta

a valorizzare itinerari storici e tematici da percorrere a piedi o in bicicletta, alla scoperta

della cultura e delle bellezze italiane e internazionali. Una grande opportunità per

incontrare tutti gli attori del settore: camminatori, istituzioni, tour operator, guide

escursionistiche, appassionati di turismo dolce e avere suggerimenti pratici e consigli

tecnici per costruire il proprio viaggio.

A Fa’ la cosa giusta! 2022 i visitatori troveranno oltre 500 aziende e realtà, ospitate in 10 sezioni tematiche e 5 spazi speciali che approfondiscono i diversi aspetti della sostenibilità, nei 32mila m2 di spazio espositivo. Saranno disponibili anche 3 aree ristoro dove sostare e gustare un buon piatto realizzato con prodotti che valorizzano le filiere locali e bio e la stagionalità.

Modalità di accesso

L’ingresso a Fa’ la cosa giusta ! 2022 è gratuito ma è necessaria la pre-registrazione online. In tutti e tre i giorni, la fiera aprirà alle ore 9.00 e chiuderà alle ore 20.00.

Per l’ingresso alla fiera non serve il Green pass, che dal 1° aprile è stato abolito per fiere e sagre. Tuttavia, il Green pass base è richiesto per accedere al banco e ai tavoli al coperto della ristorazione, mentre occorre quello rafforzato per partecipare a convegni e congressi. Dal 1° maggio, comunque, terminerà in Italia qualunque obbligo di Green pass.

Inoltre, è richiesta la mascherina, FFP2 o anche solo chirurgica. Ai padiglioni di Fieramilanocity non sono ammessi animali, con l’eccezione dei cani guida.

Per ogni ulteriore informazione e il programma in dettaglio: www.falacosagiusta.org