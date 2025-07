Pranzo al sacco per escursioni estive: 2 ricette facili e leggere perfette per tutta la famiglia – viagginews.com

A volte non serve per forza andare in chissà quale meta esotica per divertirsi. Anche delle piccole escursioni ad un paio di ore da casa possono essere incredibilmente divertenti. Ma cosa portarsi per pranzo? Ti do’ due belle idee.

Quando si parte per un’escursione estiva, il momento del pranzo è fondamentale per mantenere alta l’energia e l’umore, soprattutto quando si viaggia con bambini.

Il pranzo al sacco ideale deve essere pratico da trasportare, leggero da digerire e, possibilmente, gustoso anche a temperatura ambiente. In estate, la sfida è anche quella di scegliere ingredienti freschi e sicuri, che non rischino di deteriorarsi con il caldo.

2 ricette facili e veloci per un pranzo al sacco per escursioni estive: la prima è l’insalata di farro

Questa insalata di farro è un piatto unico nutriente, fresco e facilmente personalizzabile, perfetto per l’estate e ideale da gustare anche freddo durante un’escursione. Per prepararla, inizia cuocendo circa 250 grammi di farro perlato in abbondante acqua salata, seguendo i tempi indicati sulla confezione. Una volta cotto, scolalo e lascialo raffreddare completamente.

Intanto, taglia una zucchina e un peperone giallo a dadini e saltali in padella con un filo di olio extravergine d’oliva per 5 o 6 minuti, lasciandoli croccanti. Lava anche una decina di pomodorini ciliegino e tagliali a metà. Quando tutti gli ingredienti sono pronti, prendi una ciotola capiente e versa il farro ormai freddo.

Aggiungi le verdure saltate, i pomodorini, 100 grammi di feta a cubetti e qualche foglia di basilico fresco spezzettata con le mani. Condisci con un filo d’olio, aggiusta di sale e pepe, poi mescola bene per amalgamare tutti i sapori. Questa insalata è molto versatile: se vuoi aggiungere un tocco in più, puoi unire delle olive nere o qualche cucchiaio di mais dolce.

Una volta pronta, conservala in frigorifero fino al momento della partenza e portala con te in un contenitore ermetico termico per mantenerla fresca anche nelle giornate più calde. Ne trovi tantissimi in commercio e a poco.

Golosissimi rotolini di piadina

La precedente ricetta che abbiamo visto è una delle migliori in estate, una vera e propria goduria per il palato, ma questa non sarà da meno ed è altrettanto semplice e veloce da preparare. Anzi, secondo me anche di più.

Per prepararli, prendi due piadine morbide e scaldale leggermente in padella o al microonde, giusto il tempo necessario per renderle più flessibili e facili da arrotolare. Spalma su tutta la superficie uno strato uniforme di formaggio spalmabile, quindi adagia le fette di prosciutto cotto (o, se preferisci, di fesa di tacchino, buona anche per chi è a dieta).

Aggiungi qualche foglia di insalata verde, come lattuga, songino o rucola, poi distribuisci uniformemente una carota grattugiata e alcune fettine sottili di cetriolo. A questo punto, arrotola la piadina il più strettamente possibile e tagliala in due o tre parti, a seconda delle dimensioni che preferisci. Per conservarli meglio e mantenerli compatti, avvolgi ogni rotolino in pellicola trasparente o carta alimentare. Et voilà!