Torna il Bressanone Water Light Festival: l’evento si terrà dal 29 aprile al 22 maggio. Tutte le informazioni utili.

Un affascinante spettacolo di acqua e luce è quello che propone il Bressanone Water Light Festival © powered by Durst, una delle manifestazioni più attese in Alto Adige questa primavera.

Il Festival torna della città altoatesina dal 29 aprile al 22 maggio, quasi un mese di installazioni artistiche che coloreranno la città donandole un’atmosfera suggestiva.

Residenti e turisti potranno ammirare una vera e propria galleria d’arte a cielo aperto, interagendo tra giochi d’acqua e di luce. Ecco tutto quello che bisogna sapere sul Bressanone Water Light Festival 2022, gli eventi in programma e gli artisti partecipanti.

Bressanone Water Light Festival 2022

Nella città di Bressanone (Brixen) e dintorni sta per aprire una nuova edizione del Bressanone Water Light Festival, manifestazione artistica di installazioni luminose che si riflettono negli specchi d’acqua di fontane e fiumi.

In programma dal 29 aprile al 22 maggio, il Bressanone Water Light Festival 2022 promette di stupire e meravigliare il pubblico con le opere realizzate da 34 artisti locali e internazionali. Le installazioni luminose saranno accompagnate da spettacoli presso fonti d’acqua, interventi scultorei, azioni di videomapping e proiezioni, tutti collegati fra loro da uno spettacolare filo blu.

Il tema di questa edizione è “Acqua è vita – Luce è arte”. I luoghi del Festival, oltre a Bressanone, sono Novacella, Fortezza e Racines. Tutti saranno animati da spettacolari creazioni luminose che si intrecceranno ai riflessi delle fonti e dei corsi d’acqua.

Gli artisti partecipanti sono: Refik Anadol, artista americano di origine turca dagli Stati Uniti d’America, Beatrice Alemagna, Stefano Cagol, Alessandro Lupi, Vincenzo Marsiglia e Massimo Uberti dall’Italia; Detlef Hartung, Georg Trenz e Clemens Rudolph dalla Germania; Sophie Guyot e Peter Aerschmann dalla Svizzera; Ocubo dal Portogallo; Kari Kola dalla Finlandia; Ivo Schoofs e Pepe Heijnen dai Paesi Bassi; Båll & Brand dalla Danimarca. Si segnalano anche Spectaculaires, artisti famosi a Bressanone per “Il Sogno di Soliman” e “Liora Light Musical”, Helen Eastwood & Laurent Brun, Romain Tardy e Emmanuel Feliu dalla Francia e Leonid Tishkov dalla Russia.

Mentre Petra Polli, Philipp Messner, Kuno Prey, Arnold Mario dall’O e Christian Schwienbacher fanno parte degli artisti locali altoatesini del Festival. A questo gruppo si aggiungono opere di tre tra i maggiori artisti di arte contemporanea quali James Turrell, Brigitte Kowanz e Keith Sonnier.

Installazioni luminose, proiezioni e spettacoli coinvolgeranno più di 20 fontane, la confluenza tra i fiumi Isarco e Rienza e altri tesori storici e culturali della città vescovile di Bressanone e delle vicine Novacella, Fortezza e Racines. Il tema dell’acqua ha un ruolo centrale in questo festival. Così come i temi culturali, ecologici, sociali ed economici sono alla base di ogni approccio artistico. Mondi acquatici e arte della luce si incontreranno in una connessione luminosa che inviterà il pubblico a meravigliarsi, sognare, partecipare e riflettere.

Programma delle Installazioni

I giorni e gli orari in cui si potranno ammirare le installazioni e le proiezioni luminose nel periodo del Festival. In alcune località le installazioni rimarranno anche a giugno.

Bressanone

29 aprile – 22 maggio 2022

Lun – dom: ore 21 – 24

Fortezza

29 aprile – 22 maggio 2022

Gio – sab: ore 20 – 23

Abbazia di Novacella, Castel Sant’Angelo

29 aprile – 11 giugno 2022

Lun – sab: ore 10 – 17

Racines, Cascate di Stanghe

13 maggio – 11 giugno 2022

Mar, gio – sab: ore 21 – 23, ultimo ingresso ore 22:30

Pentecoste, 5.6. e lunedì di Pentecoste, 6.6.22

ore 21 – 23, ultimo ingresso ore 22:30

L’accesso alle installazioni prevede il pagamento di un biglietto: 1 serata a Bressanone costa 10 euro per adulti, sotto i 16 anni ingresso gratuito; Festival Pass con ingresso a tutte le installazioni di Bressanone e Novacella per il periodo del Festival e 1 ingresso in Fortezza (giovedì – sabato ore 20:00 – 23:00) a 15 euro per adulti, gratis sotto i 16 anni; Water Light a Fortezza a 7 euro adulti, gratis under 16; Water Light a Racines a 8 euro adulti, gratis under 16.

Gli organizzatori del Water Light Festival invitano tutti i partecipanti a scattare foto delle installazioni artistiche con il loro smartphone e condividerle sui social con l’hashtag #WaterLightFestival.

Per ulteriori informazioni: www.brixen.org/it/water-light-festival