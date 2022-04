3 Tips per non abbuffarsi troppo nei pranzi di Pasqua e Pasquetta

Ci siamo! Pasqua e Pasquetta sono alle porte e con loro anche i pranzi e i pic-nic. Ma come fare per non abbuffarsi troppo?

Cercare di non lasciarsi andare ai piaceri della tavola a Pasqua e Pasquetta è un’impresa. I piatti tipici regionali e della tradizione sono buonissimi e le grigliate con gli amici il lunedì dell’Angelo fanno gola.

Ma se siete a dieta o se temete di non arrivare pronti alla prova costume, come fare per non mangiare troppo? Ecco qualche consiglio per voi e per la linea da provare a seguire durante queste vacanze.

Pasqua 2022: i consigli per non mangiare troppo

Ovviamente non siamo dietisti o nutrizionisti, quindi non vi diremo che alimenti mangiare e quali no, semplicemente troverete delle dritte per non lasciarsi tentare da settemila antipasti e quindicimila piatti di ravioli!

Mangiate un piatto di insalata prima di iniziare il pranzo o la cena di Pasqua. Visto che la prova costume è dietro l’angolo e mangiare troppo non fa mai bene, ecco che riempirsi un po’ lo stomaco con l’insalata è salutare e soprattutto aiuta a darvi un senso di sazietà che vi aiuterà a non mangiare troppo dopo.

Mangiate lentamente: sia che siate a pranzo fuori o a casa, molto probabilmente durante il pranzo di Pasqua sarete come tempestati da cibo che sembra arrivare da ogni parte. Cercate di rallentare voi se i camerieri o il numero di portate in arrivo dalla nonna non accenna a rallentare. Concentratevi sulla masticazione e andate il più lentamente possibile. Anche in questo caso vi sentirete sazi prima.

Occhio agli antipasti: generalmente sono le portate più gustose. Dall’insalata russa, passando per i salumi e finendo anche con pizze e focacce, questi antipasti sicuramente vi riempiranno lo stomaco, ma sono rischiosi. Come prima cosa se spiluzzicate dai vassoi non avrete un’idea reale di quanto avete mangiato: meglio mettere quello che volete mangiare nel vostro piatto e limitarsi a quello. In secondo luogo gli antipasti sono anche solitamente i piatti più calorici di tutti, meglio rallentare!

E a Pasquetta? Diciamo che il consiglio che possiamo darvi è quello di non strafogarsi troppo, ovviamente e di controllare la quantità di alcool che andrete a ingerire! Meglio sempre trattenersi un po’ perché vino e birra sono molto calorici.