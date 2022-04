By

Viaggi a Pasqua e ponti d’aprile: torna il Frecciarossa notturno per la Calabria. Tutte le informazioni utili.

Manca ormai pochissimo all’inizio delle vacanze di Pasqua, che aprono la prime grandi partenze dell’anno seguite dai ponti di primavera e dai weekend lunghi. Fino all’ultimo minuto, continuano ad aumentare le disponibilità di viaggi, tra nuovi collegamenti e offerte low cost. Riguardo ai viaggi in treno, segnaliamo il ritorno del Frecciarossa notturno da Milano alla Calabria.

Si tratta di un servizio molto utile, che permette di risparmiare le ore del giorno per viaggiare di notte, appunto. Il treno Frecciarossa notturno, in partenza dalla Stazione Centrale di Milano con destinazione finale Reggio Calabria, riprende proprio nei giorni intorno a Pasqua e per il weekend del 25 aprile, il primo importante ponte di primavera.

Un’opportunità da non perdere se programmate un lungo viaggio in treno dal Nord Italia alla Calabria. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Prima vi ricordiamo anche l’offerta di Trenitalia per viaggiare nel weekend con tutta la famiglia.

Pasqua e ponti d’aprile: torna il Frecciarossa notturno per la Calabria

Partire di sera per viaggiare in treno durante la notte per un tragitto lungo più di 1200 chilometri, attraverso la Penisola italiana. È il viaggio da Milano a Reggio Calabria, che percorre tutta l’Italia, da Nord a Sud, e che anche a bordo di un treno veloce e con poche fermate come il Frecciarossa è ancora molto lungo.

Viaggiare di notte è dunque l’ideale per evitare di passare una giornata intera sul treno. Ora, in occasione delle vacanze di Pasqua e dei ponti di aprile, Trenitalia ha deciso di ripristinare il Frecciarossa notturno dalla Stazione Centrale di Milano fino a quella di Reggio Calabria, destinazione finale.

Il servizio sarà attivo nei giorni del 13, 18, 22 e 25 aprile, con due collegamenti serali, uno da Milano e uno da Reggio Calabria.

La partenza dalla stazione di Milano Centrale sarà alle 21.20, con arrivo a Reggio Calabria il mattino seguente ma in orari differenti a seconda dei giorni: alle 8:18 mercoledì 13 aprile, alle 8:03 lunedì 18, venerdì 22 e lunedì 25 aprile.

Mentre la partenza da Reggio Calabria sarà alle 21.37, con arrivo a Milano sempre alle 8.45 del giorno dopo.

Il Frecciarossa notturno da Milano a Reggio Calabria ferma alle stazioni intermedie di: Milano Rogoredo, Reggio Emilia AV, Bologna Centrale, Firenze Santa Maria Novella, poi in Calabria a Paola, Lamezia Terme Centrale, Rosarno e Villa San Giovanni. Viceversa per il viaggio di ritorno da Reggio Calabria a Milano. Non sono previste fermate a Roma.

Infine, per chi ha bisogno di proseguire il viaggio per la Sicilia, sono a disposizione le navi veloci di Blujet, del Gruppo FS Italiane, in connessione con il Frecciarossa da Villa San Giovanni. Un interscambio tra i due mezzi di trasporto che evita perdite di tempo e facilita i collegamenti. Il servizio si aggiunge alle Frecce e Intercity che collegano il Nord e il Sud dell’Italia.