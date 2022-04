Le 3 città dove trovare sempre il sole: sono perfette per staccare

Se siete amanti del bel tempo, queste destinazioni sono perfette per voi. Ecco le città dove troverete sempre, o quasi, il sole.

Siete delle persone che per natura cercate il sole e le temperature calde? Ci sono destinazioni perfette per voi, luoghi che vantano non solo un clima temperato ma anche città dove trovare sempre il sole.

Se un’estate sola non vi basta, queste mete fanno proprio al caso vostro, sono perfette per chi vuole godersi non solo i raggi solari ma anche tanto relax e benessere.

Le città dove trovare il sole: scopriamo quali sono

Il sole è una condizione essenziale non solo per fare tante attività ma anche banalmente per goderselo senza un motivo particolare, soprattutto se si è in viaggio e se si cerca un po’ di sano relax. Scopriamo dunque le città dove il sole è di casa, secondo l’Organizzazione meteorologica mondiale.

Yuma e Phoenix

Assuan

Zanzibar

Yuma e Phoenix: le città del sole dell’Arizona

La città più assolata del mondo è anche quella che si presta bene ad una vacanza indimenticabile. Yuma secondo l’Organizzazione meteorologica mondiale è infatti la città più soleggiata in assoluto. Il panorama che la circonda è il deserto di Sonora, proprio nella parte centrale dell’Arizona, in questa zona ci sarebbero 100 giorni l’anno in cui il termometro supera i 40°C. Non a caso il capoluogo dell’Arizona, ovvero Phoenix, è chiamato la Valle del Sole, con le sue 3.800 ore di sole all’anno, è una delle città più calde degli USA.