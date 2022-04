Proposte di viaggio su dove andare a Pasqua 2022 con il caldo: le mete da sogno e low cost da non perdervi.

Mancano pochi giorni all’inizio delle vacanze di Pasqua e se ancora non avete prenotato il vostro viaggio ma desiderate partire, fate ancora in tempo a trovare occasioni last minute, anche nelle mete al caldo non troppo lontane da noi.

Per sfuggire all’ultimo colpo di coda dell’inverno e a questo aprile gelido che non ci vuole lasciare, non c’è niente di meglio di una bella vacanza in una meta calda, magari a poche ore di volo da noi, ancora meglio se è low cost.

Le occasioni non mancano. Le incertezze degli ultimi mesi hanno rallentato le prenotazioni di viaggi, così sono ancora disponibili tante proposte di viaggio, anche per spendere poco.

Per le vostre vacanze di pasqua 2022 al caldo, vi segnaliamo alcune mete bellissime da non perdere, a portata di mano e di portafoglio. Ecco dove andare per relax, escursioni, primo sole e primi bagni di stagione.

Dove andare a Pasqua 2022 con il caldo: mete da sogno e low cost

Per una vacanza di Pasqua low cost in una meta di viaggio con tempo estivo o quasi estivo e non troppo lontana, le proposte sono il Sud del Mediterraneo, il Mar Rosso e l’Atlantico vicino al continente africano.

Qui troverete un clima estivo o comunque molto vicino all’estate. In ogni caso con temperature molto più elevate che da noi, giornate piene di sole e ottime condizioni climatiche per trascorrere le giornate all’aria aperta, vestiti leggeri. Di seguito alcune mete che vi consigliamo per le vostre vacanze pasquali last minute e low cost, in bellissime mete al caldo.

Isole Canarie

Le Isole Canarie sono sicuramente la prima scelta per una vacanza al sole e al caldo fuori stagione. Non hanno un clima tropicale, ma molto più soleggiato e mite del nostro. Se l’acqua è ancora fresca per il bagno, ma potete provare lo stesso, il clima è adatto per la prima tintarella. Le Canarie, poi, offrono un territorio selvaggio di parchi e aree naturali, ideali da visitare in questo periodo con le escursioni.

Tra le isole dell’arcipelago con il clima più caldo in questa stagione c’è sicuramente Gran Canaria, protetta dai venti che battono su Lanzarote e Fuerteventura. Qui potete prendere il sole e fare il bagno nelle baie più protette.

Le Canarie, poi, sono una meta low cost perfetta, con tanti voli a basso prezzo che collegano l’arcipelago al resto d’Europa. Anche per il soggiorno trovate occasioni convenienti.

Sharm El Sheik

Meta decisamente più calda è il Mar Rosso, con i suoi favolosi resort affacciati sul mare azzurro e cristallino. Ad aprile il clima è estivo ma non fa troppo caldo. Dunque è il mese ideale per l’attività balneare, tra tintarella, bagni e snorkeling. Sharm El Sheik è la destinazione più amata dagli italiani, con villaggi e hotel pensati appositamente per noi e ristoranti con chef specializzati in cucina italiana.

Anche viaggiare fino a Sharm è abbastanza economico sia per il soggiorno che per l’offerta di voli. Le compagnie aeree low cost sono tornate pienamente operative verso la meta egiziana e gli italiani possono viaggiare liberamente qui, prima grazie ai corridoi turistici e ora senza più vincoli, grazie alle nuove regole di viaggio italiane che da inizio marzo hanno abolito gli elenchi dei Paesi.

Cipro

L’isola del Cipro, nel Mediterraneo orientale, è l’altra meta di viaggio abbastanza vicina a noi, economica e sufficientemente al caldo. Ad aprile il clima non è ancora propriamente estivo, più da tarda primavera, sicuramente più caldo che da noi. Ma per chi non ama il caldo eccessivo è l’ideale. Cipro offre spiagge bellissime, e quella di Nissi, ad Aya Napa, è considerata una delle più belle al mondo. Affacciata su una baia della costa meridionale della parte Est dell’isola, Nissi Beach è in una posizione protetta che favorisce il primo sole e fa osare il primo bagno. In zona potete fare numerose escursioni, anche via mare, per ammirare la costa e le grotte marine. Da visitare anche il Monastero di Ayia Napa.

Cipro è collegata al resto d’Europa da numerosi voli low cost.

Marocco

Un’altra destinazione con clima mite, spiagge assolate ma soprattutto città antichissime ricche di fascino è il Marocco. Aprile è il mese ideale per visitare il Paese, perché le temperature sono sufficientemente elevate per stare all’aria aperta ma non torride come in piena estate. Questa è la stagione per escursioni nel deserto, la visita alle città storiche, alle aree archeologiche e ai siti Unesco. Potete anche rilassarvi e prendere il sole sulle spiagge.

La località balneare di Agadir, sulla costa atlantica del Marocco, offre in questo periodo un clima molto mite, con molto sole e piogge quasi assenti. Per raggiungere la località sono disponibili numerosi voli low cost, tra cui quelli di Ryanair.

Thailandia

Infine, decisamente più lontano da noi ma decisamente più al caldo è la Thailandia. Una destinazione di vacanza perfetta per Pasqua e il mese di aprile in genere. Se vi sbrigate trovate ancora qualche occasione last minute, anche senza spendere troppo. Avete solo l’imbarazzo della scelta sulle isole da visitare, oltre alla più gettonata Phuket. Inoltre, la Thailandia ha ulteriormente semplificato le sue regole di ingresso, eliminando il tampone prima della partenza per i turisti vaccinati. Un motivo in più per visitarla.