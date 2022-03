Dove vedere Ermal Meta in Tour questa estate 2022: date, biglietti e città

Ermal Meta torna live con il suo Tour Estivo 2022: ecco tutte le date dei concerti e cosa sapere.

Il mondo della musica e dei concerti, si sa, è una di quelle cose che ci è mancata di più insieme a viaggiare. Durante questi anni caratterizzati dalla pandemia di Covid-19 infatti tutto il mondo dei live e degli eventi si è come immobilizzato e ogni volta che si riprovava a partire si presentava un nuovo problema davanti da superare.

Ma ora, lo bisbigliamo per non attirare energie negative, sembra che la situazione sia migliorata e che la possibilità di andare ai concerti sia finalmente tornata. E lo pensa anche Ermal Meta che ha da poco annunciato tutte le date del suo tour estivo.

Ermal Meta annuncia il tour 2022 sui social

Sul suo profilo Instagram Ermal Meta è sempre stato molto attivo e proprio qui ha annunciato l’arrivo della conferma delle sue date del tour estivo: “Finalmente si ritorna. Date certe e l’estate davanti – scrive in un post il cantante – Non ho mai patito la mancanza di qualcosa come mi è successo per il palco. Io sarò lì e lo sarete anche voi”. Ma il messaggio prosegue ricco di grandi emozioni: “Tremo solo all’idea. Mi siete mancati e adesso che riesco a visualizzare quello che succederà lo sento più che mai. Si, mi siete mancati. A presto”.

Le date del tour e le città dove suonerà live

Vediamo ora le date ufficiali confermate e rese note fino ad ora per il tour estivo di Ermal Meta.

6 luglio – Genova, Teatro Ai Parchi Di Nervi

8 luglio – Roma, Villa Ada

13 luglio – Brescia, Arena Campo Di Marte

15 luglio – Villafranca di Verona (VR), Castello Scaligero

16 luglio – Asti, Astimusica

21 luglio – Ferrara, Ferrara Summer Festival

30 luglio – Pian Di Spilli – Monte Cucco (PG), Suoni Controvento

31 luglio – Porto Recanati (MC), Arena Beniamino Gigli

8 agosto – Gavorrano (GR), Teatro Delle Rocce

9 agosto – Forte Dei Marmi (LU), Villa Bertelli

17 agosto – Zafferana Etnea (CT), Anfiteatro Falcone e Borsellino

Le prevendite e la vendita di biglietti è già aperta da qualche giorno sui principali siti e nei rivenditori ufficiali. I fan si sono mobilitati subito per accaparrarsi un posto al live più vicino a casa loro. Del resto si sa, tutti abbiamo voglia di tornare a cantare le canzoni dei nostri idoli e i fan di Ermal Meta finalmente hanno delle date precise in cui lo potranno fare!