By

Una nuova iniziativa per incentivare le prenotazioni di lettini e ombrelloni negli stabilimenti balneari. Arriva il rimborso dell’ombrellone in caso di pioggia.

Quante volte vi sarà capitato di prenotare un posto in spiaggia in uno stabilimento balneare e rimanere poi delusi perché in quel giorno piove o le condizioni meteo sono avverse? Da oggi questa preoccupazione potrete eliminarla perché grazie alla startup Spiagge.it arriva la prima assicurazione meteo!

Grazie a Spiagge.it e alla sua collaborazione con Revo, un operatore assicurativo, e GBSapri, nasce infatti questa nuova tipologia di assicurazione con l’operazione di rimborso basata sulla tecnologia blockchain.

Quando potremo provare l’assicurazione sull’ombrellone?

Dopo test e prove che verranno effettuate a giugno 2022 in alcune selezionate località balneari italiane, questa particolarissima assicurazione verrà estesa a tutti gli stabilimenti balneari aderenti a Spiagge.it. Al momento della prenotazione i clienti potranno decidere se acquistarla oppure no e ottenere l’eventuale rimborso dell’ombrellone in caso di pioggia.

Il prezzo dell’assicurazione non sarà fisso, ma variabile a seconda del meteo previsto in quella determinata località. Se effettivamente le condizioni sono avverse, il rimborso verrà effettuato tramite proprio la tecnologia blockchain.

Qual è lo scopo?

Scopo di questa novità nel mondo delle assicurazioni di viaggio e turistiche è quello di ampliare le prenotazioni. Ma anche permettere agli utenti di fermare il proprio ombrellone con svariati giorni di anticipo. Sapendo infatti di avere un rimborso in caso di pioggia i turisti potrebbero decidere di prenotare prima senza eccessive remore.

L’iniziativa si presenta come una vera e propria novità e, dato il particolare periodo storico che stiamo vivendo, è anche fondamentale. I viaggiatori hanno infatti capito l’importanza delle assicurazioni, ma hanno anche delle nuove necessità economiche. La crisi è evidente: avere la possibilità di non perdere i soldi investiti nella prenotazione di un ombrellone è un valore aggiunto che sicuramente sarà apprezzato.