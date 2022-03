Tra luci e lustrini la Costa Azzurra rimane da sempre una delle destinazioni più famose al mondo e uno dei luoghi più ambiti d’Europa.

Tra lunghe passeggiate e gite in barca la Costa Azzurra è un delle mete preferite dai Vip di tutto il mondo. Sono tantissimi gli yocht nei porti della riviera francese, una zona tra l’altro a due passi dell’Italia, dove è possibile anche trascorrere un week end di relax regalandosi qualche coccola in più.

La Costa Azzurra in tre giorni

Primo giorno: Cannes e Nizza

Famosissima per il Festival del Cinema, la città di Cannes è una delle tappe più importanti di un viaggio in Costa Azzurra. La vita chic di Cannes si svolge prevalentemente nel Suquet, il centro storico, e sulla famosa Croisette, il lungomare di 2 chilometri con davanti la spiaggia e alle spalle negozi ed hotel di lusso. Splendido, poi, il Castello da cui si gode una bellissima vista sulla baia. Una delle destinazioni francesi più in voga è Nizza, “capitale” della Costa Azzurra. Una città meravigliosa, favorita da un clima mite e da un paesaggio da cartolina. Tra i luoghi più famosi da non perdere non può mancare la Promenade des Anglais, il lungomare che costeggia la Baia degli Angeli. Le classiche sedie blu permettono di godersi liberamente il sole per almeno 300 giorni l’anno.

Secondo giorno in Costa Azzurra: Montecarlo

La città del lusso non può che essere una delle tappe di un viaggio in Costa Azzurra, vicino la provenza. Montecarlo è la città dello svago e del luxury. Monumenti importanti da non perdere sono il Palazzo del Principe, sulla Rocca dove da secoli i Grimaldi hanno governato e La Sala dell’Opera e il Casino.

Terzo giorno: Saint-Tropez

La meta preferita di ricchi è Saint-Tropez, una città ricca di locali alla moda, ristoranti costosi, super Yacht ancorati nel porto. Tuttavia, durante l’anno, Saint-Tropez è un tranquillo borgo marinaro affacciato su una splendida baia naturale. Da non perdere il Musée de l’Annonciade, con opere di Matisse, Braque, Dufy e Signac.

Insomma in tre giorni potresti davvero visitare posti magnifici, prepara le valige e un venerdì parti per un week end da sogno. La primavera è alle porte, cosa aspetti?