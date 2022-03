easyJet lancia i voli per l’inverno 2023 con sconti e promozioni uniche

Al via le prenotazioni per le vacanze invernali 2023 con easyJet. Tutte le offerte e le promozioni dedicate a chi prenota in anticipo.

Non è mai troppo presto per partire o per organizzare una vacanza invernale. Sia che siate tra coloro che detestano i viaggi in estate, sia che invece non abbiate a disposizione le ferie ad agosto, easyJet ha reso disponibili tutti i suoi voli fino al 28 febbraio 2023. Prenotare in anticipo del resto ha i suoi vantaggi, non vi pare? Scopriamo allora insieme tutte le offerte e i voli disponibili per l’inverno con easyJet.

Natale o Capodanno 2023 lontani da casa? Ecco le promo easyJet

Se avete in programma di organizzare un Capodanno lontani da casa, magari in una città piena d’amore come Parigi, oppure in un’altra grande capitale europea, lo potete già fare. Stesso discorso se, per quest’anno, avete deciso di celebrare il Natale in una meta che avete sempre sognato e desiderato.

Come è possibile? Semplice, easyJet ha infatti appena comunicato che da oggi i voli fino al 28 febbraio 2023 sono disponibili per essere prenotati. E lo sappiamo, muovendoci con anticipo, ci sono sempre sconti e offerte super interessanti.

Come prenotare il proprio volo con easyJet

Navigando nel sito easyJet, infatti, finalmente potrete valutare tutte le destinazioni invernali a disposizione. Basta scegliere il proprio aeroporto di partenza, le date e la città in cui volete atterrare. Se non avete idee non preoccupatevi. Basta infatti anche solo selezionare da dove volete partire per vedere quali sono le città servite da easyJet. Lasciatevi ispirare insomma e scoprite tutte le meravigliose offerte e i prezzi da capogiro – in positivo ovviamente – per una vacanza durante l’inverno 2023.

Perché le prenotazioni per il 2023 sono già iniziate?

easyJet chiaramente con questa operazione di marketing sta cercando di dare spinta ed energia al comparto dei viaggi e delle vacanze.

Negli ultimi 2 anni infatti, per colpa del Covid tutto il settore turistico ha subito una durissima battuta d’arresto. Così, le offerte e gli sconti da parte dei vettori aerei principali – low cost e non – sono tantissime. A noi non resta che scegliere dove vogliamo andare.