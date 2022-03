Inizio di marzo al gelo: forte calo delle temperature in Italia

L’inverno non se ne va: inizio di marzo al gelo, crollano le temperature in Italia. Le previsioni.

Oggi, 1° marzo, dovrebbe iniziare la primavera meteorologica. Siamo, invece, in pieno inverno, con pioggia, rovesci, neve, vento e freddo. Per le belle giornate tiepide di sole dobbiamo aspettare ancora.

Sull’Italia è arrivata da inizio settimana una nuova perturbazione proveniente dall’Europa nord-orientale che sta portando neve a bassa quota sulle regioni centromeridionali e freddo in tutta Italia. Ad essere più colpito dal maltempo, infatti, è il Centro-Sud. Il crollo delle temperature, comunque sta interessando tutta la penisola. Vediamo le temperature di questi giorni in Italia.

Un inizio di marzo al gelo: le temperature in Italia

L’inizio della primavera è rimandato per il momento. In questi primi giorni del mese di marzo l’Italia è colpita da un crollo delle temperature dovuto a un impulso di aria fredda proveniente dai Balcani che nelle ultime ore ha raggiunto il nostro Paese.

Se il maltempo, con piogge e nevicate anche a bassa quota, è concentrato al Centro Sud, in particolare sulle regioni adriatiche, il freddo sta colpendo tutta Italia.

Diverse zone del Nord e Centro Italia, in particolare in pianura ma anche in collina, si sono svegliate questa mattina al gelo. Le temperature minime sono scese sotto lo zero su tutta la Pianura Padana e su parte delle regioni meridionali. Un marzo iniziato con il freddo invernale.