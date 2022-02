Una colazione alla filippina: avete mai provato a mangiare i piatti tipici di questa nazione appena svegli?

Tutti sono concordi nel dire che la colazione è, senza dubbio, il pasto più importante della giornata. Tuttavia, siamo in molti a dimenticarcene e a relegare attimi fugaci, al momento delle colazioni. Eppure, se avessimo voglia di sperimentare e cambiare un po’ le nostre abitudini, ci ritroveremmo con una varietà di piatti, ricette e pietanze straordinarie da portare in tavola al mattino. Campioni assoluti in questo senso sono i filippini che considerano la colazione come un momento in cui celebrare e ricordare le proprie tradizioni e radici. Vediamo allora quali sono alcuni dei piatti tradizionali e delle idee di colazione tipiche delle Filippine.

Tre piatti tipici delle Filippine che si mangiano a colazione

Grazie alla CNN, abbiamo la possibilità di vivere questo viaggio tra i sapori tipici della cucina filippina dove le influenze messicane e cinesi sembrano fondersi in un mix perfetto.

Sinangag at itlog (silog) tenetevi forte perché la stragrande maggioranza delle colazioni filippine è a base di riso fritto all’aglio. Ok che l’aglio è considerato come un antibiotico naturale date le sue proprietà antisettiche, ma capiamo che l’idea di mangiare questo come primo piatto al mattino possa stupire. In realtà però i filippini ne vanno matti e, pur essendo un piatto semplice, richiede attenzione nella realizzazione: l’aglio deve essere fritto fino ad un punto preciso, il riso ha bisogno di una consistenza particolare… E non dimentichiamo le proteine: generalmente ad accompagnare il riso c’è un uovo, ma potrebbe anche essere servito con carne o pesce.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🅜🅐🅡🅘🅢🅞🅛 🅣🅛🅝🅣🅝🅞 (@tlntnomari02)

Longanisa : a pronunciare questo nome vi torna alla memoria la Luganega? Non ci siete andati così lontano perché questa piatto prende il nome dalla salsiccia di maiale “longaniza” tipica della Spagna. Nelle Filippine la potrete mangiare con moltissimo aglio, oppure classica.

: a pronunciare questo nome vi torna alla memoria la Luganega? Non ci siete andati così lontano perché questa piatto prende il nome dalla salsiccia di maiale “longaniza” tipica della Spagna. Nelle Filippine la potrete mangiare con moltissimo aglio, oppure classica. Kakanin: proviamo a tornare un pochino di più sulle colazioni classiche. Kakanin è il nome filippino per indicare la torta di riso realizzata, generalmente con un riso dolce chiamato malagkit a cui si aggiunge il latte di cocco, lo zucchero di canna, estratto di vaniglia e una foglia di banana! Ma non stupitevi se vi viene servita questa torta di riso anche con uova e formaggio per una combinazione tipicamente filippina dolce-salata.

Che ne dite, vi abbiamo incuriosito? Sono dei piatti che mangereste anche voi a colazione?