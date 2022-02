Le ultime notizie sui viaggi in Islanda: via tutte le restrizioni agli arrivi dall’estero. Cosa bisogna sapere sulle nuove regole.



Continua a crescere l’elenco dei Paesi che riaprono le frontiere ai turisti provenienti dall’estero, eliminano le restrizioni di viaggio o le allentano.

L’ultimo Paese ad intervenire in questo senso è l’Islanda. Il governo di Reykjavik si è spinto ben oltre la riduzione o semplificazioni delle regole di viaggio: ha deciso di rimuovere tutte le restrizioni per i viaggiatori in arrivo nel Paese. Via libera, dunque, al turismo in Islanda anche per i non vaccinati. Come peraltro aveva già deciso Israele, che dal 1° marzo aprirà i suoi confini anche ai turisti non vaccinati. Di seguito tutte le novità sull’Islanda.

Viaggi in Islanda: via tutte le restrizioni agli arrivi dall’estero

I contagi di Coronavirus sono in forte calo e la campagna di vaccinazione ha incontrato una larga adesione della popolazione. Così l’Islanda ha deciso di togliere tutte le restrizioni di viaggio agli arrivi dall’estero, perfino a coloro che non sono vaccinati.

È l’ultima novità che arriva dal Paese nordico e che agevolerà il turismo nel Paese, fortemente penalizzato dalla pandemia.

I viaggiatori che vorranno raggiungere l’Islanda non dovranno più registrarsi prima della partenza e nemmeno presentare il certificato di vaccinazione.

Potranno entrare liberamente nel Paese anche i viaggiatori non vaccinati, che non dovranno più sottoporsi a quarantena all’arrivo in Islanda ma non dovranno nemmeno presentare un tampone negativo. Lo riporta TTG Italia, citando il sito di viaggi travelmole.com.

Tutte le restrizioni di viaggio sono state eliminate da venerdì 25 febbraio.

Nel caso di positività al virus, alle persone, sia residenti che turisti, sarà chiesto di mettersi in isolamento, ma non sarà più un obbligo di legge.

Il governo islandese ha rimosso anche il limite massimo di 200 persone per i grandi eventi. La premier islandese Katrín Jakobsdottir avverte, tuttavia, che le limitazioni potranno essere ripristinate se dovesse emergere una nuova variante contagiosa del virus. Nel frattempo si potrà viaggiare e muoversi molto più liberamente.

Per informazioni aggiornate sulle regole di viaggio per l’Islanda rimandiamo alla scheda del Paese sul portale della Farnesina Viaggiare Sicuri: www.viaggiaresicuri.it/country/ISL

Dalla pagina mancano ancora le nuove regole anticipate dalla stampa ma presto saranno aggiunte.

