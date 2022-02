La novità sui viaggi all’estero: Israele apre ai turisti non vaccinati, tutte le informazioni da conoscere.



Sempre più Paesi nel mondo riaprono le frontiere ai turisti internazionali dopo due anni di restrizioni, tentativi di aperture e nuove chiusure. Con l’ampia diffusione delle vaccinazioni, i Green pass o passaporti vaccinali sono aumentate le condizioni per viaggiare in sicurezza. Inoltre, la curva dei contagi dovuti alla variante Omicron è in discesa. La situazione epidemica, dunque, è in miglioramento, pur con alcune eccezioni.

Tra i Paesi che hanno riaperto le frontiere ai turisti internazionali c’è l’Australia, completamente blindata per due anni. Da oggi, lunedì 21 febbraio, i viaggiatori stranieri potranno liberamente entrare nel Paese senza restrizioni, tranne l’aver completato il ciclo vaccinale.

C’è chi si spinge oltre e ha deciso di aprire i confini anche ai turisti non vaccinati. È il caso di Israele, che ancora una volta fa da apripista nelle innovazioni sulla gestione della pandemia.

Israele apre ai turisti non vaccinati, le informazioni

Si potrà viaggiare nello Stato di Israele anche se non vaccinati. La grande novità è stata appena annunciata dal governo israeliano: dal 1° marzo prossimo le frontiere saranno aperte anche ai viaggiatori stranieri non vaccinati. Purché si sottopongano a doppio tampone, prima della partenza e una volta entrati in Israele.

Si tratta di una ulteriore apertura che il Governo ha deciso a fronte del calo dei contagi. La situazione pandemica è in miglioramento. Una percentuale di contagi si verifica comunque, anche nei vaccinati. Pertanto, la differenza la fa il monitoraggio dell’infezione e l’osservanza delle misure di precauzione.

Per entrare in Israele, secondo le nuove regole, è obbligatorio sottoporsi a tampone molecolare PCR (più preciso dell’antigenico) prima della partenza e una volta arrivati nel Paese.

Mentre per gli israeliani che rientrano sarà sufficiente il tampone in aeroporto.

Nei giorni scorsi, il governo israeliano aveva annunciato anche l’eliminazione del Green pass.

Per ulteriori informazioni sulle regole di viaggio in Israele, rimandiamo alla scheda del Paese sul sito della Farnesina Viaggiare Sicuri: www.viaggiaresicuri.it/country/ISR

