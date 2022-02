Le città più sicure del mondo 2022: c’è anche l’Italia, la top ten

La classifica delle città più sicure del mondo 2022: c’è anche l’Italia, la top ten. Tutte le informazioni utili.

Periodicamente escono le classifiche sui luoghi più sicuri al mondo. Queste classifiche vengono elaborate da diversi enti e società sulla base di diversi parametri. Qui vi proponiamo quella delle città più sicure al mondo 2022, elaborata da Berkshire Hathaway Travel Protection, compagnia di assicurazioni di viaggi tra le più importanti degli Stati Uniti.

La compagnia ha elaborato il suo report annuale “State of Travel Insurance“, in cui sono indicate le destinazioni di viaggio più sicure al mondo. Tra queste, sono indicate le città più sicure del mondo 2022. Ecco quali sono, una è italiana.

Le città più sicure del mondo 2022: c’è anche l’Italia

Per conoscere le mete dove viaggiare senza pericoli, vengono elaborate ogni anno da vari enti le classifiche sulle destinazioni più sicure, che tengono conto di vari parametri: dalla criminalità al rischio di terrorismo, dai rischi ambientali a quelli sanitari.

Queste classifiche negli anni si sono evolute, considerando sempre nuovi fattori, aggiornati alla situazione sociale, politica e ambientale mutevole.

La compagnia di assicurazioni di viaggio Berkshire Hathaway Travel Protection, tra le più importanti negli Stati Uniti, ha elaborato la sua classifica delle città più sicure al mondo dove viaggiare nel 2022. Vi proponiamo di seguito la top ten, che include anche una importante città italiana.

1. Montreal

La città canadese del Quebec è la più sicura al mondo per viaggiare nel 2022. La valutazione è stata formulata sulla base dei parametri dell’indice GeoSure Global, che misura la sicurezza personale, quella delle donne, la situazione medica e sanitaria, la sicurezza per le persone LGBTQ, e il tasso di criminalità secondo l’indice Numbeo. Elementi che hanno permesso a Montreal di essere indicata come la città più sicura del mondo per il 2022.

2. Amsterdam

Al secondo posto troviamo Amsterdam, da sempre indicata come una delle mete di viaggio più sicure e già inserita in un’altra classifica sulle città più sicure del 2021, il Safe Cities Index 2021 (SCI) elaborato dall’Economist.

3. Tokyo

Anche Tokyo, che qui troviamo in terza posizione, era nell’elenco delle città più sicure del mondo nel 2021. La capitale del Giappone si conferma come una delle mete di viaggio più sicure.

4. Singapore

Famosa per le sue leggi severissime, Singapore è un’altra famosa destinazione di viaggio tra le più sicure al mondo, conquistano il quarto posto. Anch’essa presente nell’elenco elaborato dall’Economist nel 2021.

5. Sydney

A fine febbraio potremo finalmente tornare in Australia, grazie alla riapertura dei confini ai turisti internazionali. La famosa città di Sydney è una meta da visitare in tutta tranquillità, essendo una delle città più sicure al mondo. Anche secondo la classifica 2021 dell’Economist,

6. Londra

A sorpresa, nella top ten delle città più sicure al mondo c’è anche Londra. La capitale britannica quest’anno ospiterà i festeggiamenti per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II. Sono attesi molti visitatori, da tutto il mondo, e le misure di sicurezza saranno rafforzate.

7. Barcellona

Anche la città catalana di Barcellona, che nel 2026 dovrebbe vedere il completamento della Sagrada Familia, è considerata tra le città più sicure al mondo da Berkshire Hathaway Travel Protection, che la mette al settimo posto.

8. Hong Kong

In ottava posizione della top ten troviamo Hong Kong, ottava anche nella classifica dell’Economist. La città è da sempre una delle più sicure oltre che tra le più visitate al mondo, crocevia dei collegamenti tra Occidente e Oriente.

9. Berlino

Verso il fondo della classifica delle città più sicure al mondo del 2022 troviamo un’altra capitale europea, Berlino. I vari indici che misurano la sicurezza per i visitatori la ritengono una città abbastanza sicura. Non ai vertici ma in buona posizione per entrare nella top ten.

10. Roma

Infine, una nota di orgoglio per l’Italia. Nonostante i suoi annosi problemi, su tutti rifiuti e trasporti, la città di Roma si guadagna l’ultimo posto nella top ten delle città più sicure al mondo. Gli indici sui tassi di criminalità, non particolarmente buoni, sono compensati da altri fattori positivi.

Per ulteriori informazioni sulla classifica: www.bhtp.com/blog/safest-cities-to-travel