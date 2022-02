I 3 posti più romantici di Roma che pochissimi conoscono

Quali sono i posti più romantici di Roma che in pochissimi conoscono. Ecco dove sono per scambiarsi un dolce bacio

Roma è una città romanticissima che compete in quanto a scorci, bellezza e suggestione con la blasonata Venezia o con Parigi. D’altronde una città il cui nome letto al contrario è amor non poteva non essere squisitamente romantica e affascinante. E Roma lo è. Soprattutto quando il sole scende dietro al Cuppolone e il rosso e l’arancio colora le sue strade. Ma la cosa straordinaria di Roma è che non si finisce mai di scoprirla.

E allora se avete scelto Roma per la prima volta per il vostro weekend di coppia, se la Città Eterna la conoscete già o se addirittura nella Capitale ci vivete ecco 5 luoghi romantici di Roma che pochissimi conoscono, 5 luoghi dove scambiarsi un dolce bacio e giurarsi amore eterno.

I 3 luoghi romantici di Roma che in pochi conoscono

Una passeggiata ai Fori Imperiali o lungo la via Appia, ammirare il Colosseo e il Palatino al tramonto oppure un giro fra piazza Navona e il Pantheon. E poi Castel Sant’Angelo con il suo splendido ponte da cui ammirare San Pietro e ancora l’Isola Tiberina dove rifugiarsi per allontanarsi dal rumore dell’auto e sentire solo quello del fiume.

Roma offre tantissimi luoghi bellissimi e romantici dove perdersi con la propria dolce metà in dolci abbracci. Ma se volete dei luoghi davvero speciali ecco 3 posti romantici di Roma che in pochi conoscono e che renderanno il vostro ricordo di Roma (e del vostro partner) davvero indelebile.

Fontanella degli Innamorati

Buco della serratura al Giardino Aranci

Portico d’Ottavia

La Fontanella degli Innamorati, bevete l’amore eterno

Tutti arrivano a Fontana di Trevi per ammirare la maestosità di questa fontana e per buttare come da tradizione una monetina. Quando è sera la particolare illuminazione rende magnifica la spettacolare architettura di Nicola Salvi e ammanta di romanticismo questo luogo. Bene, dopo aver fatto il pieno di questa bellezza spostate il vostro sguardo a destra sul lato esterno. Li noterete una piccolissima fontanella. Ecco quella è la fontanella degli Innamorati.

Un’usanza che affonda le radici nei primi del ‘900. La sera prima della partenza del fidanzato per il militare le coppiette venivano a questa fontanella. Le ragazze portavano un bicchiere che riempivano dell’acqua della fontanella e lo offrivano al compagno. Lui beveva e poi rompeva il bicchiere. Dichiarando così che non avrebbe accettato la corte di nessun’altra donna.

C’è chi sostiene che la tradizione sia ancora più antica e si riferisca al fatto che bere l’acqua di Trevi renda Roma e la persona con cui si sta bevendo indimenticabile.

Giardino degli Aranci, il buco della serratura

Roma ha splendide terrazze panoramiche da cui godere una vista meravigliosa sulla città. Il Giardino degli Aranci all’Aventino è uno dei parchi e degli affacci su Roma più belli e romantici che ci siano. Oltre a godere di una vista su San Pietro in una delle zone più belle della città c’è accanto uno dei posti più particolari della città. Ad averlo svelato al grande pubblico ci ha pensato in parte il film La Grande Bellezza, anche se in molti non sanno dove si trova quel buco della serratura da cui vedere San Pietro.

Quel buco della serratura si trova sul portone dell’Ordine di Malta a due passi dall’entrata del Giardino degli Aranci e dalla splendida chiesa di Santa Sabina. E’ proprio alla fine della strada davanti alla chiesa di Sant’Alessio.

Vedere il Cuppolone da un buco della serratura è davvero incredibile e meraviglioso.

Portico d’Ottavia, stare nella Storia di Roma

Nel cuore di Roma si trova uno dei complessi monumentali della Roma Antica più belli e affascinanti il Portico d’Ottavia. Questo si trova fra l’anfiteatro di Marcello e l’antico Ghetto ebraico, una zona di forte impatto emotivo. Il Portico d’Ottavia era l’ingresso a due templi dedicati a Giunone e a Giove, nel corso dei secoli ci sono stati successivi rimaneggiamenti ed oggi si possono ammirare i resti dei templi e dell’imponente porta.

Quello che rende speciale questo luogo ed estremamente romantico è il percorso pedonale che permette di attraversare l’area dei templi e di camminare accanto alle colonne. Di sera l’illuminazione è particolarmente suggestiva e il tetto è un manto di stelle. Uno dei posti più romantici di Roma e uno dei meno conosciuti.

D’altronde è la Città Eterna e se l’amore non è eterno qui, beh allora non lo è da nessuna parte! Fate un giro per la Capitale per vedere tutte le sue enormi bellezze e questi luoghi poco conosciuti e romantici di Roma.