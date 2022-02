I 3 borghi più romantici delle Marche da visitare a San Valentino. Dove andare, i luoghi più belli.

Per i vostri viaggi in Italia per la festa degli innamorati vi portiamo alla scoperta dei borghi più incantevoli e romantici da visitare a San Valentino. Luoghi dove andare il 14 febbraio che è un lunedì, per una gita di un giorno oppure per il weekend precedente del 12 e 13 febbraio.

Vi abbiamo già proposto alcuni dei borghi storici più belli e romantici d’Italia. Qui, invece, vi segnaliamo 3 borghi romantici delle Marche. Ecco dove celebrare la festa degli innamorati nella regione di mare, colline e montagne e città d’arte.

I 3 borghi più romantici delle Marche da visitare a San Valentino

Le Marche sono una regione medio-piccola ricca di bellezze paesaggistiche, naturali e architettoniche. Le sue dolci colline con viste mare sono popolate di paesini pittoreschi e cittadine ricche di storia e arte. I centri sul mare raccolgono ogni estate un gran numero di turisti ma sono da visitare anche in inverno, con le spiagge libere e i porticcioli solitari.

Le montagne appenniniche al confine con Romagna, Toscana, Umbria e Lazio offrono scorci inattesi e luoghi di montagna dove il tempo sembra essersi fermato. Le principali città della regione hanno loro centri storici ricchi d’arte sono tutti scoprire.

In questo scenario, i borghi delle Marche, che siano di mare, collina o montagna custodiscono un patrimonio storico-culturale ricchissimo di tradizioni e tesori. Alcuni sembrano usciti da una favola. Tutti sono da visitare. Qui, in una selezione molto ristretta, vi proponiamo 3 borghi romantici delle Marche da visitare a San Valentino. Per una festa degli innamorati tra mare, collina e montagne.

Sarnano

Il grazioso borgo di Sarnano sorge ai margini del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, in provincia di Macerata. Il suo centro storico medievale è arrampicato su un colle, con vista panoramica che spazia sulla vallata sottostante, le colline tutt’intorno e la catena dei Sibillini. È un borgo montano, dove d’inverno nevica e punti di partenza per la vicina stazione sciistica di Sassotetto. Qui in inverno si fanno passeggiate con le ciaspole, alla scoperta di panorami mozzafiato e meraviglie naturali. Boschi, cascate, eremi e pievi popolano il territorio intorno Sarnano.

All’interno del borgo sono da visitare la Collegiata di Santa Maria Assunta, conosciuta anche come chiesa di Santa Maria di Piazza Alta, il Palazzo dei Priori e il Teatro della Vittoria. Un luogo che vi porterà fuori dal tempo.

Grottammare

Spostandoci sulla costa marchigiana, tra i borghi affacciati sul mare e che hanno conservato l’impianto antico c’è Grottammare. Siamo sulla suggestiva Riviera delle Palme, a pochi chilometri da San Benedetto, in provincia di Ascoli Piceno. Grottammare è uno dei borghi più belli d’Italia con il suo nucleo medievale arrampicato sulla collina che dà sul mare. Il borgo storico ha conservato gli edifici antichi in pietra, con numerose chiese e l’affaccio spettacolare sul mare dalle logge di Piazza Peretti.

Gradara

Infine, non potevamo chiudere questa rassegna dei 3 borghi più romantici delle Marche con il pi romantico di tutti, il borgo castello di Gradara. Teatro della tragica storia d’amore di Paolo e Francesca, resa immortale da Dante nel Canto V dell’Inferno della Divina Commedia, Gradara è un borgo fortificato che sorge sulle colline dell’entroterra di Pesaro. Ha una doppia cinta muraria, una a cingere il centro abitato e l’altra la Rocca Malatestiana.

Si tratta di uno dei luoghi più suggestivi di tutte le Marche, che merita assolutamente una visita. Soprattutto in questo periodo. Per le occasioni speciali, come San Valentino, al castello di Gradara si organizzano tante iniziative, dalle visite guidate agli spettacoli-eventi a tema.

