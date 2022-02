Menù San Valentino 2022: i cibi afrodisiaci dal mondo

Cosa cucinare per San Valentino 2022: un menu romantico e soprattutto ricco di cibi afrodisiaci.

Si sta avvicinando il famigerato giorno degli innamorati, il 14 febbraio: San Valentino 2022. Chi è in coppia si divide in due fazioni. Da una parte chi sostiene che questa celebrazione sia studiata appositamente solo per “far spendere soldi”, spingendo i fidanzati a comprare oggetti più o meno inutili. Dall’altra invece c’è chi sostiene che questa giornata sia piuttosto importante per rispolverare l’amore e regalarsi qualche momento di romanticismo sfrenato. Come? Magari con un pranzo o una cena di San Valentino da sogno.

Se siete di questa idea, ma non avete voglia di andare al ristorante, abbiamo trovato per voi un po’ di cibi afrodisiaci da portare a tavola per un menù di San Valentino 2022 veramente bollente.

Cena o pranzo di San Valentino 2022: i cibi che non possono mancare nel menu

Se avete deciso di organizzare una cena o un pranzo di San Valentino sappiate che nel menù non possono mancare alcuni cibi e pietanze che vengono universalmente considerate come afrodisiache!

Il primo elemento che non può mancare assolutamente è il cioccolato. Del resto a San Valentino viene regalato praticamente da chiunque e, se non lo sapeste, ha anche un potere afrodisiaco niente male! In realtà, secondo gli ultimi studi, il cioccolato aiuta a provare una sensazione di benessere generale più che a eccitare. Ma se stiamo bene mentalmente anche la passione ne gioverà!

Nel menù di San Valentino 2022, se non odiate il pesce, non possono poi mancare le ostriche di cui si dice Casanova fosse ghiottissimo. Sembra che contengano elevate quantità di zinco che aiuta la produzione di testosterone, ma anche di tirosina che dovrebbe aiutare nella produzione di dopamina che aiuta molto la libido!

Altro grande classico nel mondo dei cibi afrodisiaci per il menu di San Valentino 2022 è ovviamente il peperoncino. La capsaicina aiuta a rilasciare endorfina e di adrenalina. Cosa che potrebbe assolutamente aiutare ad accendere il desiderio.

Ovviamente queste sono solo alcune indicazioni e suggerimenti sui piatti e i cibi da portare a tavola per il vostro pranzo di San Valentino o per una cena romantica a casa. Pietanze afrodisiache ce ne sono molte, ma siamo certi che l’ingrediente fondamentale sia l’amore!