Meteo weekend 4-6 febbraio 2022: tempo variabile sull’Italia, tra nuvole, pioggia e sprazzi di sole. Le previsioni aggiornate.

Stiamo per entrare nel primo weekend di febbraio 2022. Stanno per iniziare le Olimpiadi invernali di Pechino, con inaugurazione venerdì 4 febbraio, mentre il Festival di Sanremo entrerà nel vivo delle serate finali.

In questo weekend avremo tempo variabile, con nubi e piogge sparse in Italia, alternate a sprazzi di sole. Il clima, tuttavia, sarà mite, già primaverile. È così da qualche giorno, dopo il freddo di inizio settimana, nell’ultimo dei Giorni della Merla, e soprattutto della settimana precedente.

Se gli Stati Uniti sono battuti da tempeste di neve e la marmotta Phil ha annunciato altre sei settimane d’inverno nel Paese, in Italia assaporiamo già la primavera, dopo un inverno tiepido. Di seguito le previsioni meteo in dettaglio.

Meteo weekend 4-6 febbraio 2022: tempo variabile sull’Italia

L’anticiclone che nell’ultima settimana si è stabilizzato sul Mediterraneo portando tempo mite e scacciando il freddo proveniente dall’Artico, si indebolirà nei prossimi giorni. Nel weekend, tra venerdì, sabato e domenica, arriveranno nubi e piogge sull’Italia ma non dovunque e con fenomeni contenuti. Non tornerà l’inverno.

Un fronte perturbato in arrivo dall’Europa settentrionale attraverserà il Mediterraneo centrale e l’Italia. Il suo passaggi, tuttavia, sarà veloce, come annuncia 3bmeteo, senza fenomeni particolarmente intensi. Sull’Italia avremo soprattutto nubi e alcune piogge sparse e deboli. L’anticiclone, infatti, sarà ancora in grado di contrastare il maltempo.

Le precipitazioni, poi, interesseranno soprattutto le regioni del Centro-Sud, comunque con effetti lievi e di breve durata. Mentre al Nord prevarrà il bel tempo per lo più soleggiato.

Nella giornata di venerdì 4 febbraio, avremo tempo nuvoloso sulla Liguria e le regioni tirreniche, con qualche pioggia sul Levante ligure, la Toscana e fino all’Umbria. Le piogge si estenderanno al Lazio e alla Campania ma saranno comunque di debole intensità. Il tempo sarà nuvoloso su Emilia Romagna, Pianura Padana e nel pomeriggio sulle Marche ma senza fenomeni. Qualche piovasco è previsto in Friuli Venezia Giulia. Sul resto d’Italia il tempo sarà più stabile e soleggiato. I venti soffieranno deboli, mentre le temperature saliranno al Centro Sud.

Previsioni in dettaglio per sabato e domenica

Per sabato 5 febbraio avremo ancora tempo nuvoloso su Liguria orientale e Pianura Padana, dove sono previste nebbie al mattino, dal Nord-Ovest e fino alla costa romagnola. Nel corso della giornata sono previste schiarite. Nubi irregolari saranno presenti sulle regioni tirreniche, con piogge sparse su Toscana e Umbria, poi in estensione a Lazio, Abruzzo e Marche. Sulle regioni adriatiche meridionali sono previste maggiori schiarite. La nuvolosità aumenterà verso sera su Campania e Calabria, con qualche debole piovasco. IL tempo sarà più soleggiato su Puglia, regioni ioniche Sicilia meridionale. I venti soffieranno moderati da Ovest. Le temperature saranno stabili o in lieve aumento.

Nella giornata di domenica 5 febbraio, il tempo sarà caratterizzato da nebbie e nubi basse sulla Pianura Padana e sulle pianure interne di Toscana e Marche. Sul resto del Nord il tempo sarà più stabile e soleggiato, mentre al Centro è previsto un miglioramento con schiarite dal pomeriggio. Più nuvoloso il tempo al Sud ma con nubi irregolari su Puglia, Basilicata, bassa Campania e Calabria, con isolati piovaschi. I venti soffieranno moderati da Nord-ovest sulle Iole Maggiori, più deboli altrove. Le temperature si manterranno stabili o saranno in lieve calo.

