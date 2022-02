Giorno della Marmotta 2022: le previsioni di Phil sulla durata dell’inverno. Tutto quello che bisogna sapere.

Oggi è il 2 febbraio, in Italia si celebra il Giorno della Candelora, nome popolare con cui si indica la festa della Presentazione di Gesù al Tempio. Un proverbio dice: “Se c’è sole a Candelora, dell’inverno semo fòra, ma se piove o tira vento, de l’inverno semo dentro“.

Invece, negli Stati Uniti è il Giorno della Marmotta. Una ricorrenza popolare che, come la nostra Candelora, può segnare la fine o la prosecuzione di un lungo inverno.

Il Giorno della Marmotta si celebra a Punxsutawney, in Pennsylvania, ed è stato reso celebre in tutto il mondo da un famoso film degli anni ’90 con Bill Murray e Andie McDowell. All’epoca il titolo in italiano era “Ricomincio da capo“, per via della stessa giornata che si ripete all’infinito per il protagonista. Mentre il titolo originale in inglese è “Groundhog Day“, Giorno della Marmotta, appunto, poi adottato nella traduzione anche in Italia.

Scopriamo quali sono le previsioni di Phil sulla fine dell’inverno 2022.

Leggi anche –> Aurora boreale: il luogo più spettacolare al mondo dove ammirarla

Giorno della Marmotta 2022: le previsioni di Phil sulla durata dell’inverno

Il Giorno della Marmotta si è svolto oggi, mercoledì 2 febbraio, all’alba, alle ore 7.25, come da tradizione. Nella nella cittadina di Punxsutawney in Pennsylvania, la marmotta Phil è stata svegliata dal letargo e fatta uscire dalla sua tana.

I membri dell’Inner Circle di Phil hanno interpellato la marmotta per scoprire quanto durerà ancora l’inverno. Secondo l’usanza se Phil vede la sua ombra, appena uscita dalla tana, l’inverno sarà ancora lungo, altrimenti mancherà poco all’arrivo della primavera.

Quest’anno, come lo scorso anno, Phil ha visto la sua ombra. Questo significa che l’inverno durerà ancora 6 settimane. Almeno negli Stati Uniti, che in questi giorni sono stati colpiti da fitte nevicate, mentre una pericolosa tempesta invernale sta per colpire ben 20 Stati dal New England alle Montagne Rocciose. Insomma, Phil ci ha visto giusto.

Il video del Giorno della Maremotta 2022 a Punxsutawney



La cerimonia del Giorno della Marmotta, con il risveglio di Phil, si svolge da tradizione al Gobbler’s Knob, una piccola collina fuori dalla cittadina di Punxsutawney, nella contea di Jefferson. La cittadina si trova a circa 200 km dalle rive del Lago Erie e a 430 km dalla città di Philadelphia.

Quest’anno, ad assistere all’evento è tornato il pubblico in presenza. Nel 2021, a causa ella pandemia, erano presenti solo i membri dell’Inner Circle e i giornalisti. Il pubblico ha seguito la cerimonia a distanza in web streaming.

Dal 1887, la marmotta Phil ha previsto una maggiore durata dell’inverno almeno più di 100 volte. La tradizione del Giorno della Marmotta viene da una leggenda originaria della Germania.