Olimpiadi invernali di Pechino 2022: come e quando vedere la cerimonia di apertura. Tutte le informazioni utili.

Stanno per cominciare le Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Evento molto atteso da tutti gli appassionati di sci, pattinaggio su ghiaccio e gli altri sport invernali.

I Giochi olimpici invernali, edizione XXIV, si svolgeranno dal 4 al 20 febbraio 2022. Mentre i Giochi paralimpici invernali, XIII edizione, seguiranno dal 4 al 13 marzo.

Pechino è la prima città ad ospitare sia i Giochi olimpici estivi (nel 2008) che quelli invernali. Oltre che nella capitale cinese, le gare si svolgeranno nella contea di Yanqing, a circa 90 km di distanza da Pechino, e nella città-prefettura di Zhangjiakou, distante circa 220 km. Pechino è anche la seconda capitale al mondo, dopo Oslo nel 1952, ad ospitare i Giochi olimpici invernali.

La cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 si terrà venerdì 4 febbraio alle 13.00 ora italiana. Ecco tutto quello che bisogna sapere e come vederla.

Siamo arrivati anche alle Olimpiadi invernali di Pechino, in questo inizio del 2022, anno ancora tormentato dalla pandemia di Coronavrius. Nonostante la sempre più ampia diffusione delle vaccinazioni nel mondo (ma non ancora sufficienti nei Paesi africani) e la minore gravità della variante Omicron, sebbene molto contagiosa, i problemi con la pandemia non sono finiti.

Gli atleti che partecipano ai Giochi olimpici invernali di Pechino sono isolati in una bolla anti-contagio, alcuni però hanno dovuto rinunciare alle Olimpiadi perché trovati positivi prima di partire per la Cina. Il presidente del Coni Malagò è stato trovato positivo appena arrivato a Pechino ed è stato posto in isolamento. I Giochi comunque vanno avanti, anche senza pubblico.

In attesa dell’inaugurazione ufficiale delle Olimpiadi, le prime gare sono già partite nella notte italiana tra il 2 e 3 febbraio. Ad iniziare per prime sono state le competizioni di curling.

Riguardo, invece, alla cerimonia di apertura dei Giochi invernali di Pechino, come abbiamo detto, si terrà il 4 febbraio alle 13.00 in Italia, quando a Pechino saranno le 20.00. Per l’Italia sarà portabandiera la snowboarder Michela Moioli, in sostituzione di Sofia Goggia, purtroppo infortunata il 23 gennaio scorso durante il supergigante di Cortina d’Ampezzo.

La cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 si potrà seguire in diretta su Rai2 e in diretta streaming in chiaro su RaiPlay. Anche gli abbonati a Eurosport 1 potranno seguirla in diretta.

La cerimonia sarà trasmessa in diretta streaming anche sulle seguenti piattaforme: DAZN, Discovery+, Eurosport Player, Now Tv, Sky Go, Tim Vision.

La cerimonia e le gare potranno essere seguite anche in diretta live scritta su OA Sport.

Il sito web delle Olimpiadi invernali di Pechino in italiano: olympics.com/it/beijing-2022