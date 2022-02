Viaggi last minute a febbraio: le ultime imperdibili offerte di Ryanair. Tutto quello che bisogna sapere.

Avete in programma un viaggio nel mese di febbraio ma dovete ancora prenotare il vostro volo? Niente paura, con Ryanair trovate tante offerte imperdibili per viaggi last minute.

La promozione Ryanair, valida per tutti i voli in Italia e in Europa, lancia voli da 14,99 euro a tratta. Come sempre, tuttavia, sono disponibili anche tariffe molto più basse, anche da 4,99 euro. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Leggi anche –> Wizz Air: nuovi collegamenti dall’Italia con Londra Gatwick

Viaggi last minute a febbraio: le ultime offerte di Ryanair

Dopo avervi segnalato la promozione di Ryanair dei buoni regalo per San Valentino, vi proponiamo le ultime offerte imperdibili della compagnia low cost irlandese per viaggi last minute a febbraio. I voli a tariffe scontate si possono acquistare fino al 16 febbraio prossimo e per viaggi dal 1° al 28 febbraio 2022. Dunque si tratta di biglietti da acquistare subito per viaggi da fare entro questo mese.

Tutte le tariffe in offerta sono soggette a disponibilità e si applicano i termini e le condizioni di Ryanair. Come abbiamo detto, i voli in offerta sono lanciati con una tariffa da 14,99 euro ma come accade di solito per le promozioni della compagnia si trovano voli anche a prezzo inferiore, di sola andata. Tuttavia, poiché è possibile trovare tariffe molto convenienti anche per il ritorno, potete spendere per l’intero viaggio l’importo indicato in promozione e perfino meno. Di seguito le offerte in dettaglio.

Leggi anche –> Ryanair lancia nuove rotte su Dublino e torna ad Alghero

Le offerte per viaggiare a febbraio

Ecco le tariffe super scontate per viaggiare a febbraio con l’ultima promozione di Ryanair per voli last minute.

Come sempre, l’offerta più ampia è disponibile per i voli in partenza dall’aeroporto di Milano Bergamo. Qui troviamo voli da 4,99 euro per Budapest, Comiso, Katowice, Kiev, Nis, Sofia, Suceava, Varsavia (Modlin). In offerta anche voli da 7,99 euro per Amman, Aqaba, Bratislava, Breslavia, Bristol, Bruxelles (Charleroi), Colonia, Cracovia, Düsseldorf (Weeze), Göteborg (Landvetter), Knock-Irlanda dell’Ovest, Lourdes, Lussemburgo, Marsiglia, Odessa, Pescara; Poznan, Salonicco, Timisoara, Trapani, Vienna. Disponibile anche un volo da 8,24 euro per Londra (Stansted) e uno a 9,74 euro per Danzica. Poi, i voli a 9,99 euro diretti a Bari, Billund, Bucarest (Otopeni), Lisbona, Leopoli, Oslo (Torp), Palermo, Palermo, Tel Aviv, Vitoria e Zagabria. Da 12,99 euro per Alghero, Atene, Barcellona (El Prat), Bordeaux, Brindisi, Copenaghen, Edimburgo, Parigi (Beauvais), Praga e altri.

Dall’aeroporto di Milano Malpensa partono voli da 4,99 euro per Aarhus, Alghero, Bari, Brindisi, Catania, Lamezia Terme, Napoli e Palermo. Poi i voli da 7,99 euro per Berlino Brandeburgo, Bucarest (Otopeni), Kaunas, Londra (Stansted), Valencia e Vienna. Voli da 9,99 euro per Barcellona (El Prat), Bristol, Cagliari, Malaga, Manchester e Porto.

Mentre da Roma Ciampino sono in offerta voli da 4,99 euro diretti a Cracovia, Sofia, Trapani. Poi da 7,99 euro per Aqaba, Budapest, Lourdes, Salonicco e Suceava. Quindi i voli da 9,99 euro per Francoforte (Hahn) e Londra (Stansted).

Da Roma Fiumicino partono voli da 4,99 euro per Catania, Comiso Kiev, Odessa e Vienna. I voli da 7,99 euro per Amman, Bari, Brindisi, Leopoli, Palermo. Infine, i voli da 14,99 euro per Atene, Eindhoven, Zagabria e uno da 15,99 euro per Parigi (Beauvais).

Leggi anche –> Volotea annuncia nuove rotte estive dall’Italia, i voli