Meteo weekend 28-30 gennaio: arriva una nuova ondata di gelo. Le previsioni del tempo aggiornate.

Siamo al weekend di fine gennaio, che coincide in parte con i cosiddetti Giorni della Merla, generalmente quelli più freddi dell’anno. In effetti sull’Italia è in arrivo un nuovo fronte di aria gelida che porterà crollo termico e neve anche a quote molto basse, ma non su tutta Italia.

All’inizio della settimana il tempo era stato caratterizzato da un impulso di aria gelida proveniente dai Balcani, che aveva colpito le regioni del Centro Sud, con piogge e nevicate. Dopo una breve pausa a metà settimana, con rialzo delle temperature, ora sta per tornare il freddo. Ecco che tempo farà nei prossimi giorni.

Meteo weekend 28-30 gennaio: arriva una nuova ondata di gelo

Un nuovo fronte gelido è in arrivo sull’Italia dall’Europa settentrionale. Non tutta la nostra penisola, tuttavia, sarà interessata dal maltempo. Come negli ultimi giorni, saranno le regioni centrali e meridionali, soprattutto sul versante adriatico, ad essere colpite da calo delle temperature, piogge e neve anche a bassa quota. Le regioni settentrionali, invece, saranno protette dalla barriera delle Alpi.

Il maltempo, tuttavia, sarà concentrato nella giornata di venerdì 28 gennaio, mentre sabato assisteremo alla rimonta dell’anticiclone, con tempo prevalentemente soleggiato o parzialmente nuvoloso. Come prevede 3bemeto.

Venerdì al Nord saranno praticamente assenti le precipitazioni, salvo qualche debole nevicata sulle Alpi. In Pianura Padana saranno presenti nebbie e foschie, soprattutto tra Romagna e Veneto, anche con nubi irregolari. Qualche annuvolamento sarà presente anche sulla Liguria. Le nubi saranno irregolari su Sardegna e regioni centrali peninsulari. Deboli precipitazioni sono attese al Centro Sud, a carattere nevoso sull’Appennino, sopra i 1200 metri. Mentre in Abruzzo nevicherà da 600-800 metri. Il tempo sarà nuvoloso al Sud Italia, con piogge sparse sulla costa tirrenica. Nel pomeriggio è atteso un peggioramento su Molise, Basilicata e Puglia, con piogge e rovesci, con nevicate da 700 metri. Le temperature scenderanno sul versante adriatico. I vento soffieranno deboli o moderati. I mari saranno mossi.

Leggi anche –> Meteo, arrivano i giorni più freddi dell’anno: ecco quando