Meteo della settimana dal 24 gennaio: cosa dobbiamo aspettarci. Le previsioni del tempo aggiornate.

Si apre una nuova settimana, l’ultima di gennaio. Come anticipato nei giorni scorsi, sarà caratterizzata da freddo e neve, anche a bassa quota. Almeno nella prima parte, quando il tempo sarà determinato dall’impulso di aria fredda proveniente dai Balcani.

Ecco come sarà il tempo lunedì 24 gennaio e nei prossimi giorni. Nel frattempo, la neve è arrivata nei Paesi del Mediterraneo orientale, imbiancando Grecia e Turchia. Spettacolari le immagini di Santorini e Mykonos sotto la neve.

Meteo della settimana dal 24 gennaio in Italia: le previsioni

Dopo il gelo dello scorso weekend, la nuova settimana da lunedì 24 gennaio si apre con un nuovo fronte di aria gelida dai Balcani. Almeno nella prima metà della settimana avremo dunque giornate molto fredde, pienamente invernali, e neve a quote anche molto basse, in particolare al Sud e sulle regioni adriatiche. Mentre il Nord Italia sarà più protetto dalle precipitazioni.

Come annuncia 3bmeteo, tra le regioni del medio Adriatico e l’estremo Sud della Penisola le temperature scenderanno fino a -10° C a 1500 metri di quota. Il freddo porterà precipitazioni nevose, non solo in montagna ma anche a quota collinare e di pianura nelle zone interne del medio e basso Adriatico. Sono previste nevicate anche sulla Campania, sulla Calabria settentrionale e sulla Sicilia a quote collinari.

Le regioni settentrionali e occidentali, invece, saranno protette dall’influsso dell’anticiclone atlantico che garantirà tempo più stabile e poco nuvoloso. Non mancherà, tuttavia, il freddo che colpirà anche questa parte d’Italia, soprattutto con gelate notturne e al mattino presto.

Le previsioni meteo in dettaglio

La giornata di lunedì 24 gennaio si è aperta con nebbie e gelate sulla Pianura Padana e qualche nube su Liguria e Nord Est, ma senza precipitazioni. Il tempo, invece, è soleggiato sulle Alpi. Nubi irregolari sono presenti sulla Sardegna, mentre sulle regioni tirreniche il tempo è più soleggiato. Più variabile il tempo al Centro Italia, con nubi sulle regioni adriatiche e precipitazioni piovose e nevose in Umbria, fino a quote collinari. Nevicate a bassa quota sono previste sull’Abruzzo.

Le condizioni meteo al Sud saranno maggiormente influenzate dal fronte freddo balcanico, con precipitazioni, soprattutto nevose, tra Molise, Basilicata, Puglia settentrionale, rilievi della Campania e zone interne di Calabria settentrionale e Sicilia. Le temperature scenderanno al Sud e sulle regioni adriatiche, mentre saranno stabili altrove. I venti soffieranno forti su medio e basso Adriatico, sullo Ionio e sul medio e basso Tirreno, dove i mari saranno mossi.

Per martedì 25 gennaio, comunque, è previsto un cambiamento del tempo con la rimonta dell’anticiclone delle Azzorre. Mentre il fronte di aria fredda di origine balcanica si sposterà maggiormente verso l’Europa orientale. Il freddo, tuttavia, non abbandonerà l’Italia. Il tempo sarà caratterizzato da annuvolamenti e nebbie al Centro Nord. Mentre sul resto della Penisola il tempo sarà parzialmente soleggiato o irregolarmente nuvoloso. Non sono previste precipitazioni rilevanti.

Tra le giornate di mercoledì 26 e giovedì 27 gennaio sono previsti maggiori annuvolamenti, con qualche precipitazione sulle regioni tirreniche. Le temperature si alzeranno lievemente al Centro Sud, mentre al Nord resteranno stabili, ancora con gelate alla notte e al mattino presto.

