Dove andare sulla neve in Italia e risparmiare: 3 mete low cost

A volte pensare a una vacanza sulla neve può diventare troppo dispendioso, ma ci sono soluzioni anche per chi non vuole spendere troppo. Ecco dove andare sulla neve in Italia risparmiando.

Lo sci e la montagna sono una passione molto diffusa in tutta Italia, ma alcune tra le mete più famose del Paese sono troppo care e diventano destinazioni per pochi.

Se amate la neve e non volete rinunciare a una vacanza invernale, ecco tre destinazioni che vi consigliamo dove andare per risparmiare.

Dove andare sulla neve in Italia, le mete economiche

Nei mesi invernali, soprattutto in questo periodo di Gennaio e Febbraio, la voglia di sciare e di frequentare località innevate è sempre più alta. Non sempre, però, tutti possono permettersi di recarsi in località famose, ecco perché è bene sapere che ci sono luoghi dove poter risparmiare.

Se volete andare sulla neve senza spendere cifre esorbitanti, vi consigliamo le seguenti località meravigliose in Italia, dove le vacanze sulla neve sono alla portata di tutti.

Campitello Matese, Molise

Campitello Matese è una delle mete sciistiche low cost per eccellenza in Italia, una località che si tra tra il centro e il sud del Paese.

Qui troverete prezzi relativamente bassi e 14 piste disponibili: tre piste blu, otto rosse, tre nere. Per sciare il costo è di solito pari a €28 nei festivi e prefestivi, e €20 nei feriali. Disponibili sul posto cinque impianti: seggiovie, sciovie e nastri trasportatori.

Inoltre ci sono anche ristoranti e alberghi a prezzi molto ragionevoli, per trascorrere weekend o una settimana in piena tranquillità.

Pescasseroli, Abruzzo

Un’altra località low cost per sciare è, sicuramente, la ridente Pescasseroli, in Abruzzo. Qui, c’è una stazione sciistica ben attrezzata, a prezzi molto abbordabili (€ 26 per lo skipass giornaliero).

La cittadina si trova nel Parco Nazionale dell’Abruzzo, per cui anche se non amate sciare, potrete godere del panorama innevato grazie alle guide esperte che, a poco prezzo, vi porteranno a scoprire le bellezze naturali dei dintorni.

Argentera, Piemonte

Come terzo suggerimento, abbiamo pensato ad Argentera, un bellissimo e piccolissimo borgo del Piemonte che offre a tutti la possibilità di vivere gli sport invernali senza spendere troppo.

Con soli €22 potrete sciare per una giornata intera a 1650 metri d’altitudine. Se siete veri amanti degli sport invernali, qui potrete anche praticare Snow Walking, arrampicata sul ghiaccio, gite in motoslitta e gite su slitte trainate dai cani.