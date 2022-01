Sex And The City, i luoghi della serie tv a New York: il tour per scoprirli tutti

Ricominciano i tour alla scoperta dei luoghi iconici di Sex And The City a New York.

Alzi la mano chi non ha mai visto nemmeno una puntata di Sex And The City! Praticamente nessuno. Tutti, anche solo una volta per errore in televisione, si saranno imbattuti nelle avventure di Carrie Bradshaw e delle sue amiche in giro per New York. E le location della serie originale sono diventate così famose da organizzare veri e proprio tour alla scoperta di questi luoghi. Ora, con l’avvento del sequel della serie tv Sex And The City, il telefilm è tornato in auge e così anche i viaggi in giro per la Grande Mela sulle orme delle cinque iconiche protagoniste.

Chi organizza il tour a NY dedicato a Carrie Bradshaw e amiche?

Ad organizzare questi tour è principalmente l’agenzia On Location Tours che, da sempre, si occupa di accompagnare i visitatori nelle zone, nelle vie e nei quartieri più iconici legati non solo a Sex And The City. Potrete infatti visitare tutti i luoghi iconici delle serie tv come Marvelous MRS Maiseil, i Soprano, Gossip Girls…

Quali location si scopriranno?

Ma ciò che interessa ai fan di Carrie Bradshaw oggi è il tour nei luoghi iconici di Sex And The City. Così On Location Tour porterà i visitatori al Greenwich Village, a SoHo al Meatpacking District. Il tutto avendo anche l’opportunità di bere un Cosmopolitan al ONieal, oppure mangiare un pasticcino al Magnolia Bakery. Il tour, intitolato Sex and the City Hotspots Tour, dura circa 3 ore e si effettua in bus. È disponibile in gruppi, oppure è anche prenotabile singolarmente in forma privata per circa un’ora.



Insomma, se avete in programma un viaggio a New York nei prossimi mesi e siete super fan della serie non possiamo che consigliarvi di prenotare un tour nei luoghi iconici della serie. Solo così potrete respirare e vivere il vero fascino della Grande Mela in stile Carrie Bradshaw.