Le 10 città più ricercate su Google nel 2021: sapete quali sono?

Quali sono le città più ricercate d’Italia su Google? Grazie alle classifiche di Google Trends per il 2021 lo abbiamo scoperto.

Ammettiamolo: tutti quanti, quando stiamo pianificando una vacanza, tra le prime cose che facciamo c’è quella di andare su Google e cercare: “Cosa vedere a…”. E proprio questa parola chiave è stata analizzata come trend di ricerca per l’annuale resoconto di tutti gli argomenti più “googolati” sul celebre motore. Grazie al famoso “Un anno di ricerche” di Google, abbiamo così scoperto quali sono state le località e, nello specifico, le città che hanno ottenuto il maggior numero di click in questo 2021 che volge al termine. Siete curiosi?

Le città italiane più ricercate su Google?

In Italia, quest’anno, ci sono state moltissime ricerche inerenti le città e le destinazioni turistiche nostrane. Questo perché il turismo di prossimità, o su ruota, ha ricevuto un vero e proprio incentivo per via della pandemia di Coronavirus. Poiché gli spostamenti sono sconsigliati, soprattutto all’estero, chi non ha voluto rinunciare ad un viaggio o a una vacanza, ha optato per città e borghi a due passi da casa. In quest’ottica quindi leggiamo questa classifica delle città più ricercate con la parola chiave “Cosa vedere a…” su Google nel 2021.

La classifica completa

Al primo posto delle città più cliccate per “Cosa vedere a”, troviamo – neanche a dirlo – Roma. La Capitale infatti anche quest’anno è stata sicuramente una delle mete più ambite e interessanti da scoprire, persino in un solo weekend. Del resto poi le cose da vedere sono talmente tante che un piccolo aiuto da Google per scoprire cosa non perdersi assolutamente è necessario!

Al secondo posto sbuca a sorpresa Torino. Forse complice l’annuncio della città sabauda come location per gli Eurovision 2022, la gente ha iniziato ad interessarsi fortemente ad una città troppo spesso dimenticata. Cosa vedere e cosa fare a Torino? Di tutto!

Medaglia di bronzo invece per Milano. La città cosmopolita per eccellenza, amatissima dai turisti non solo italiani, ma di tutto il mondo, resta sul podio delle destinazioni più ricercate nel 2021 nell’ottica di scoprire angoli nascosti o location nuove e culturalmente interessanti.

La classifica di Google Trends prosegue e al quarto posto troviamo Firenze, seguita da Bologna e Siena. Al settimo posto tra le mete più googolate per scoprire cosa vedere e cosa fare troviamo Parma. Ottavo posto per Catania, nono per Napoli e 10 per Venezia.