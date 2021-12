Offerte EasyJet per gennaio 2022: ecco dove viaggiare low cost. Tutto quello che dovete sapere.

Manca poco a Natale ma i più previdenti si stanno già organizzando per i viaggi di gennaio. Non solo e non tanto quelli per rientrare dalle ferie, ormai già tutti prenotati. Ma proprio quelli per partire in questo freddo mese con cui inizia il nuovo anno, per una vacanza invernale o un viaggio di studio e lavoro.

Se anche voi fate parte di questa categoria, trovate già diverse offerte di voli low cost per gennaio 2022. Qui vi segnaliamo le ultime proposte di EasyJet da prenotare subito.

State programmando un viaggio in Europa? In una capitale o altra grande città europea? Che sia per lavoro, per una vacanza o anche semplicemente per un weekend, dovete tenere d’occhio le ultime offerte di EasyJet.

Covid permettendo, comunque con la possibilità di cambiare il vostro volo fino a 2 ore prima della partenza, la compagnia aerea low cost ha appena lanciato una nuova promozione per volare a gennaio in Europa a prezzi scontati.

I voli sono per le grandi città europee, con tariffe che partono dai 16,99 euro, a tratta. La promozione è proposta in particolare per i weekend fuori porta. Un’occasione imperdibile per visitare delle mete di viaggio affascinanti e ricche di attrazioni o per fare visita ad amici e familiari che vivono là.

Tra le offerte da prenotare subito, segnaliamo i voli scontati a 16,99 euro per Londra Gatwick e Amsterdam. Poco di più, 23,99 euro, è la tariffa proposta per raggiungere Berlino Brandeburgo. I voli in offerta partono dall’aeroporto di Milano Linate. Anche negli altri scali italiani serviti da EasyJet potete trovare comunque voli a prezzi vantaggiosi.

Cambio volo

Se non potete partire e siete costretti a cancellare i rimandare la vostra prenotazione, potete cambiare il vostro volo senza pagare supplementi o penali. È l’opportunità offerta dalla policy Flex, che consente di modificare il volo senza commissioni di cambio fino a 2 ore prima della partenza.

Il volo originario può essere cambiato con qualsiasi altro in vendita nel network di EasyJet, verso qualunque destinazione. Dunque si può cambiare anche la meta e non solo la data di viaggio. Solo se il nuovo volo ha una tariffa più elevata si dovrà pagare una differenza di prezzo. La policy Flex resterà in vigore fino al 31 marzo 2022.

