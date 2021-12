Offerte Volotea per dicembre 2021: viaggiare low cost da 9 euro! Tutto quello che bisogna sapere.

Tornano le offerte di Volotea per voli al costo di soli 9 euro (a tratta). Occasioni di cui approfittare subito per questo mese di dicembre, per volare in Italia o all’estero. Tornare a casa per le feste o partire per un viaggio in una città europea.

La compagnia aerea lo cost spagnola propone spesso voli scontati al prezzo di 9 euro o di poco superiore, per viaggiare tra città medi e piccole d’Europa ma anche per raggiungere le capitali. Nonostante l’offerta sia a tratta, dunque per un viaggio sola andata, non è raro trovare la stessa tariffa anche per il viaggio di ritorno. Conviene dunque dare un’occhiata e trovare l’offerta che fa al caso vostro. Di seguito vi segnaliamo le ultime imperdibili offerte.

Offerte Volotea per dicembre 2021: viaggiare low cost a 9 euro!

Ecco le ultime, imperdibili offerte di Volotea per viaggiare a prezzi super low cost a dicembre 2021. Sono le offerte di voli a 9 euro, a tratta, ma in molte occasioni allo stesso prezzo anche per il viaggio di ritorno. Volare a soli 18 euro, andata e ritorno, nel mese di Natale è un’occasione da prendere veramente al volo!

Le offerte sono per viaggiare in Italia e all’estero, verso le mete europee collegate da Volotea. Vi ricordiamo che la compagnia spagnola quest’anno ha ricevuto il titolo di compagnia aerea low cost leader in Europa.

Di seguito vi segnaliamo i voli low cost in offerta a 9 euro da prenotare subito, per viaggiare in Italia e in Europa:

Da Palermo a Torino

Da Napoli a Torino

Palermo a Venezia

Da Catania a Torino

Lamezia Terme a Verona

Da Bari a Venezia

Bari a Verona

Da Palermo a Trieste

Palermo a Pescara

Cagliari a Venezia

Palermo a Cagliari

Da Cagliari a Genova

Da Palermo a Verona

Palermo ad Ancona

Cagliari a Verona

Catania a Venezia

Napoli a Venezia

Catania ad Ancona

Cagliari ad Ancona

Da Olbia a Verona

Da Napoli a Trieste

Napoli a Verona

Napoli a Genova

Da Lussemburgo a Venezia

Da Lione a Venezia

Napoli a Olbia

Da Nantes a Venezia

Da Olbia a Venezia

Tolosa a Venezia

Napoli a Cagliari

Atene a Venezia

Da Venezia a Lione

Da Venezia a Marsiglia

Genova a Parigi

Da Venezia a Lussemburgo

