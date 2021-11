Bagaglio a mano sui voli EasyJet: le ultime novità in arrivo. Tutto quello che bisogna sapere.

Arrivano delle novità riguardo alle regole sul bagaglio a mano a bordo degli aerei di Easyjet. La compagnia apre a nuove possibilità per portare il trolley in cabina.

Dallo scorso febbraio, infatti, la compagnia aerea ha cambiato la propria politica sul bagaglio a mano, adeguandosi alle regole già introdotte da Ryanair e Wizz Air che avevano introdotto il pagamento di un supplemento per portare in cabina il trolley (o bagaglio a mano grande).

Così, anche con EasyJet si può portare in cabina gratuitamente solo una borsa piccola, di dimensioni 45x36x20 centimetri, da riporre sotto il sedile di fronte al passeggero. Mentre per il trolley è necessario acquistare un biglietto a tariffa maggiorata rispetto a quella base: un posto Up Front o Extra Legroom, essere titolari della carta easyJet Plus oppure aver prenotato un biglietto con tariffa FLEXI.

Ora, per portare il trolley a bordo è stata introdotta un’altra possibilità. Ecco di cosa si tratta.

Bagaglio a mano sui voli EasyJet: novità in arrivo, cosa cambia

Ai clienti Easyjet è offerta una nuova possibilità di portare in cabina il bagaglio a mano grande (max. 56×45 x25 cm, ruote e maniglie comprese), solitamente il trolley.

La compagnia ora lo consente anche ai clienti che hanno acquistato un biglietto con la tariffa Standard, pagando un supplemento, ma soltanto tramite l’app EasyJet. Come riporta TTG Italia.

Finora, invece, questa possibilità era consentita, senza costi aggiuntivi, solo a chi avesse acquistato la tariffa Flexi.

Nel frattempo, però, sono scoppiate anche le polemiche, nel Regno Unito. Perché EasyJet è stata accusata di applicare tariffe più elevate rispetto alle compagnie concorrenti. Inoltre, sono ritenute troppo care le sanzioni applicate in caso di violazione delle misure massime sul bagaglio da portare a bordo.

