Natale in agriturismo: le offerte da prendere subito per le vacanze. Tutte le informazioni utili.

Sognate un Natale lontano da tutto e da tutti? Da estenuanti abbuffate, da parenti invadenti, cenoni obbligati e le inevitabili discussioni che quest’anno saranno tra vax e no vax? Bene, allora è il momento di scappare via.

Non c’è bisogno di andare dall’altra parte del mondo. Soprattutto con una situazione ancora di grande incertezza con la pandemia. Esistono dei luoghi, tuttavia, anche vicino a casa vostra, dove potete allontanarvi dal caos e dalla folla. Dalle feste obbligate e pacchiane. Luoghi dove ritrovare voi stessi e stare solo con chi amate veramente.

Stiamo parlando degli agriturismi e qui vi proponiamo le offerte migliori da non perdere per le vacanze di Natale. Ecco dove andare.

Natale in agriturismo: le offerte da prendere subito

Un’ottima proposta di viaggio e soggiorno per le prossime feste è quella di passare il Natale in agriturismo. Nascosti in un casolare sperduto tra le campagne, liberi di oziare alla mattina a letto, consumare prodotti genuini a colazione, pranzo e cena. Passeggiare in solitaria per sentieri tra colline e boschi.

L’Italia ha una vastissima offerta di agriturismi, circondati da paesaggi naturali bellissimi e spesso vicini a borghi storici e città d’arte. Qui di seguito vi segnaliamo le migliori offerte per il vostro Natale in agriturismo, tratte dal portale Agriturismo.it. Ecco dove andare.

I pacchetti da prenotare

Bagnolo Piemonte (Cuneo) – Piemonte

Agriturismo Cascine del Castello di Bagnolo

Offerta speciale per dicembre e gennaio, Natale e Capodanno 2022: liberi gli appartamenti MULINO per quattro + uno, due camere e due bagni , salone con camino e con vista castello: per 3 notti al prezzo di 480 euro; MANGIATOIA per due + uno, grande monolocale con cucina bagno e portico grande spazio esterno al prezzo di 270 euro. Visita al castello con brindisi e assaggio vini del Castello.

Località Vallecchio ( san benedetto vecchio ), Gubbio (Perugia)- Umbria

Agriturismo La Cima

Offerta: Gubbio Città del Natale. Per il periodo natalizio Gubbio si trasforma in una vera città di Natale, con un’atmosfera magica e tante attrazioni. Un motivo in più per visitare questa bellissima città medievale e le sue belle colline. L’agriturismo, il cui prezzo base è di 70 euro a notte per due ospiti, fa offerte speciali in questo periodo ma su richiesta.

Barberino di Mugello (Firenze) – Toscana

Agriturismo Il Castelluccio Country Resort

Offerta: Puro charme e autentico relax. L’agriturismo è ospitato in un Castelletto medievale. Il pacchetto di soggiorno (115 euro a persona adulta) prevede:

1 notte nella camera all’interno del Castelletto Medievale con corredo in puro Raso di Cotone, con bottiglia di Prosecco DOCG accompagnata da Coccole dolci e Tagliata di Frutta fresca serviti in camera;

trattamento di Mezza Pensione con itinerario gastronomico caratteristico toscano, all’interno delle antiche salette Medievali con tavolo riservato;

cena di 3 portate principali scelte dell’ospite dalla “Carta del Castelluccio” con ampia carta dei vini a disposizione degli ospiti

