Bufera dell’Immacolata: arriva la neve in città. Le previsioni del tempo aggiornate.

È arrivata l’annunciata bufera dell’Immacolata, con nevicate al Nord Italia e sui rilievi appenninici, mentre al Centro Sud e sulle coste sono in corso piogge e burrasche di vento.

I primi fiocchi di neve sono caduti già nella notte sulle regioni di Nord Ovest, anche in collina e in pianura, con le città che si sono risvegliate imbiancate. Ecco le previsioni del tempo aggiornate.

Il risveglio nel giorno della festa dell’Immacolata è stato sotto i fiocchi di neve per molti italiani che abitano al Nord. Città dai tetti e dalle strade imbiancate da Aosta e Torino a Milano, Bergamo e fino a Piacenza. La neve, come annunciato dai meteorologi, è arrivata fino in pianura e continuerà a scendere anche nella giornata di oggi, mercoledì 8 dicembre.

Dopo il Nord Ovest, le nevicate imbiancheranno anche città di montagna e pianura al Nord Est. I fiocchi scenderanno fino alla giornata di giovedì 9 dicembre, anche se in alcune città in pianura potranno mischiarsi a pioggia. Gli accumuli di neve vanno dai 5 cm in pianura fino ai 40 cm sulle Alpi.

Le città dove è prevista neve, come annuncia 3bmeteo, sono: Aosta, Torino, Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Vercelli, Domodossola, Verbania, Pavia, Lodi, Milano, Como, Lecco, Varese, Bergamo, Brescia, Crema, Sondrio, Tirano, Trento, Bolzano, Belluno, Tolmezzo, Piacenza. Invece, pioggia mista a neve è prevista su Parma e Vicenza. Qualche fiocco di neve potrebbe cadere anche a Padova, Verona, Mantova, Genova e Savona.

Nel frattempo al Centro Sud e sulle coste il maltempo porterà piogge diffuse e vento anche forte.

Previsioni per giovedì 9 dicembre

Le previsioni meteo per giovedì 9 dicembre annunciano ancora qualche nevicata a bassa quota al Nord, ma senza accumuli importanti in pianura. Sono previste schiarite al Nord Ovest. I fenomeni si esauriranno verso sera. Mentre al Centro Sud continuerà il maltempo, con piogge lungo le coste e qualche nevicata sull’Appennino, a quota 700-800 metri su quello centrale e 900-1000 metri quello meridionale, in calo alla sera.

Al Centro, il tempo instabile sarà alternato da alcune schiarite, in particolare sul versante tirrenico, dove sono attesi isolati rovesci.

Più instabile il tempo al Sud, con rovesci e temporali sul basso Tirreno. Le temperature scenderanno al Centro Sud, mentre i venti soffieranno forti da Nord Ovest e da Ovest. I mari saranno molto mossi o agitati.

